BeSolar : l’invention d’un panneau solaire prêt à l’emploi en 10 min pour produire sa propre électricité

L’électricité représente une dépense assez lourde pour les ménages français. En 2023, elle pèserait davantage sur le budget par la hausse des prix pratiqués par les fournisseurs. Néanmoins, les particuliers peuvent produire eux-mêmes une partie de leur électricité et réduire leur facture d’électricité grâce à l’autoconsommation. Sur le marché, plusieurs solutions de génération d’énergie renouvelable sont disponibles. Cependant, il convient de choisir un modèle moins coûteux, facile à installer et efficace. Le kit solaire BeSolar constitue notamment une excellente option.

Comment installer ce kit solaire prêt à l’emploi ?

Ce dispositif prêt à l’emploi est parfaitement adapté pour un usage particulier. Son installation s’effectue en quelques minutes. Elle ne nécessite pas l’intervention d’un professionnel. Il suffit de bien suivre les indications de montage dans le manuel. Tout d’abord, l’utilisateur doit fixer le panneau photovoltaïque au support d’installation fourni. Ensuite, il doit placer le module sur une surface plane, au sol ou sur le toit. L’idéal est de choisir un endroit à fort ensoleillement (orienté plein sud). Il est aussi possible de régler l’inclinaison du support d’installation de 20 à 40°. Enfin, l’utilisateur doit brancher le kit sur une prise murale de son logement via une rallonge. Quelques minutes après le raccordement, la production d’électricité commence.

Comment fonctionne un panneau solaire qui se branche sur une prise murale ?

Lorsque le ou les panneaux solaires sont branchés sur une prise de courant de la maison, le micro-onduleur se synchronise automatiquement avec le réseau de distribution. De plus, il transforme le courant continu généré par le panneau photovoltaïque en courant alternatif 220 V. La production est directement injectée dans le système électrique du logement via la prise murale. Elle est ensuite répartie sur les différents appareils à alimenter.

En effet, l’utilisateur doit définir au préalable les appareils à y raccorder selon leur consommation énergétique. Par exemple, avec un kit solaire BeSolar qui produit 475 kWh, on peut alimenter six ampoules (60 kWh), deux Smartphones (6 kWh), un ordinateur portable (55 kWh), une télévision LED (100 kWh), un routeur (90 kWh) et un réfrigérateur AAA+ (130 kWh). Selon les besoins en énergie d’un foyer, on peut relier jusqu’à huit modules solaires d’une puissance totale de 3 200 W. L’ensemble des panneaux se branche sur une simple prise de courant.

Pourquoi choisir le kit solaire prêt à l’emploi BeSolar ?

En plus de sa pose rapide et facile, ce dispositif de génération d’électricité compte de nombreux autres avantages. Il est peu encombrant, car il occupe un espace au sol de 1,80 m par 1 m seulement. Pour la sécurité de ses usagers, il a été conçu selon les normes électriques françaises en vigueur. Son prix d’achat est amorti en 4 à 7 ans selon la production. Après ce délai, le ménage profite de l’électricité gratuite. Il est à noter que cette solution est garantie sur 20 ans.

En produisant sa propre énergie, les particuliers parviennent donc à réduire leur consommation énergétique via le fournisseur. D’ailleurs, ils peuvent suivre les économies d’énergie réalisées en temps réel. Cela est possible grâce à une application mobile connectée au kit solaire. En effet, le compteur de production Wi-Fi enregistre la production instantanée et l’historique de production par jour/mois/année. Ces données sont transmises vers l’application via une connexion Wi-Fi. Enfin, il convient de noter la possibilité de coupler ce kit solaire BeSolar au kit BeSafe (une solution de stockage d’énergie).