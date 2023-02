Skavenji : l’invention d’une box et d’un panneau solaire prêt à l’emploi pour produire et consommer son électricité

Produire sa propre énergie est un grand défi en faveur de la transition énergétique. Même si de nombreuses personnes adhèrent à cet objectif, sa réalisation reste difficile pour des raisons techniques et/ou financières. Pourtant, des solutions ingénieuses telles que la box prête à l’emploi de Skavenji offrent aujourd’hui la possibilité de concrétiser et de favoriser l’autoproduction. À travers cet article, nous vous expliquons le mode de fonctionnement de ce boîtier relié à un panneau solaire prêt à l’emploi.

Le boîtier Plug and Play avec panneau solaire : de quoi s’agit-il ?

Une fois raccordé à un ou plusieurs panneaux solaires, ce dispositif produit gratuitement de l’électricité. Sa production électrique peut être consommée in situ pour alimenter les petits appareils électriques, en l’occurrence les téléphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les lampes, etc. Il est à noter que l’installation de cette box ne nécessite aucune compétence spécifique. Les utilisateurs doivent seulement brancher le boîtier sur une prise de courant murale. Ensuite, ils doivent effectuer son raccordement au module solaire fourni. Après ces deux étapes simples, ce dispositif de micro-génération électrique se met tout de suite en marche. Il convient de souligner que le panneau solaire peut être remplacé par toute autre source électrique telle qu’une miniéolienne, une hydrolienne ou un vélo générateur d’électricité.

Les caractéristiques et les avantages de ce petit générateur d’électricité

Écologique et responsable, cette box Plug and Play est fabriquée avec des matériaux naturels, recyclés/réutilisés et réparables. Ses différentes pièces sont entièrement conçues et assemblées dans des ateliers situés en France. Grâce à son format compact, ce boîtier se transporte facilement et prend peu de place dans une pièce. Il peut être connecté à une application mobile afin d’optimiser son utilisation. En effet, cette application peut récolter et enregistrer les données produites par la solution de micro-génération d’énergie. Son usager peut consulter à tout moment ces informations, notamment la production électrique, l’impact environnemental et les économies d’énergie réalisées. Il peut aussi les partager à d’autres personnes. Pour respecter et protéger la vie privée des consommateurs, chaque usager peut totalement contrôler la connexion de son boîtier avec l’application. Le bouton « Pas de données » permet de bloquer toutes transmissions d’informations.

L’accès des consommateurs à une plateforme communautaire de Skavenji

Cette entreprise invite ses clients engagés à devenir membre de sa plateforme communautaire dédiée à l’autoproduction d’énergies propres et durables. Cette communauté permet à ses adhérents d’accéder à des tutoriels, à des plans, à des montages et à des conseils. Son objectif est d’aider ces « makers d’énergie » potentiels à mettre au point leur propre solution de génération d’électricité (éolienne de balcon, vélo-générateur, hydrolienne, panneau photovoltaïque…). Cette plateforme incite également les particuliers à intégrer certaines valeurs écologiques (recyclage, réutilisation, upcycling…) dans leur démarche de production d’énergie à la maison.

Les objectifs et les engagements de cette société

Le fabricant de ce boîtier Plug and Play aspire à transformer les consommateurs en véritables « makers d’énergie ». Il vise à démocratiser ce concept, à promouvoir l’innovation et à sensibiliser les citoyens aux problématiques énergétiques actuelles. En effet, son petit générateur d’électricité prêt à l’emploi ne permet pas aux particuliers de se passer complètement du réseau de distribution. Mais il encourage tout de même un mode de consommation énergétique durable et responsable. L’utilisation de ce boîtier innovant a certainement un impact positif sur la facture d’électricité d’un ménage et surtout sur la planète (baisse du taux d’émission de gaz à effet de serre). Plus d’informations : skavenji.fr