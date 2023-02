Sunology play : l’invention d’un panneau solaire (400 W) prêt à l’emploi en 2 min

Produire son électricité devient un enjeu important pour faire face aux différentes augmentations de l’énergie, mais également afin de préserver la planète. Nous sommes donc nombreux à chercher des solutions écologiques pour profiter d’une électricité quasiment gratuite. Dans ce domaine, l’exploitation de l’énergie venant du soleil s’impose de plus en plus, et les panneaux solaires apparaissent un peu partout. Les travaux liés à l’installation de panneaux solaires peuvent être coûteux, mais il existe aussi des solutions plus simples. C’est le cas de la Sunology PLAY, une petite station solaire prête à l’emploi. Il suffit de la brancher pour en profiter. Conçue et assemblée en France, la station Sunology Play est livrée prête à l’emploi. Une prise électrique vous suffit pour produire votre propre électricité verte. Découverte.

La station solaire Sunology Play

Ce petit générateur d’électricité se destine à tous les utilisateurs désireux d’investir dans le solaire. Que vous soyez propriétaires ou locataires d’une maison ou d’un appartement, la station Play de Sunology s’adapte à tous et à toutes les configurations. Son fonctionnement est assez simple à comprendre. La journée, elle diffuse de l’électricité solaire dans des prises électriques qui fonctionnent à double sens. La nuit, l’électricité retourne à votre tableau électrique pour alimenter les autres prises électriques, effaçant ainsi la consommation des appareils en fonctionnement. Le système Sunology Play fonctionne en corrélation avec le réseau public, mais votre propre production reste prioritaire sur l’utilisation de celle du réseau. Alors, vous utilisez l’électricité du réseau public, uniquement en complément de votre production.

Quels sont les gains envisageables avec la solution Play ?

Selon le fabricant, garantie 25 ans, la station solaire peut être amortie en 4 à 6 ans, en fonction de votre consommation. Elle réduirait votre facture d’électricité de 17 % (hors chauffage). Avec ses 400 kWh de production, elle peut alimenter 10 ampoules, une box internet, un réfrigérateur A+++, une machine à laver, un PC portable et une TV LED simultanément, sans pomper sur le réseau public. Vous pouvez constater que le soir, dans la plupart des foyers, ce sont à peu près les seuls postes de dépenses électriques, hormis le congélateur qui doit également être branché en continu.

Quelques détails intéressants à connaître

Pour connaître votre production et votre consommation, la station Sunology Play se dote d’une application et d’un compteur Wi-Fi. Grâce à une série de calculs, ce dernier va indiquer les kilowattheures fournis par votre station solaire. Les 400 W produits par la station proviennent des 120 demi-cellules monocristallines PERC, convertissant 20,7 % de la lumière du soleil en électricité. Grâce à un bilan écologique certifié et à un taux de recyclabilité de 94,7 %, ce dispositif est l’un des produits les plus écologiques qui soient. La station solaire est également ultrarésistante à la grêle, aux tempêtes, au poids de la neige et au brouillard salin.

Enfin, elle permet une restitution d’énergie de 99,8 %. Le système va traquer en permanence le point de puissance le plus élevé du panneau, vous ne perdrez donc aucune énergie. L’onduleur qui permet cette prouesse est conforme aux exigences de la norme électrique DIN VDE 126 et doté d’un système anti-surtensions qui protège votre habitation en toutes circonstances. Enfin, la station solaire Sunology Play peut s’adapter à tous les compteurs, mono ou triphasé. Plus d’informations ? Le panneau solaire est disponible à partir de 749 € sur Leroy Merlin.