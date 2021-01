SmartGreenCharge : une station de recharge communautaire qui allie énergies solaire et éolienne

Alors que le monde bascule progressivement vers les véhicules électriques, il est impératif d’augmenter le nombre des stations de recharge. En effet, l’insuffisance de points de recharge est l’un des facteurs qui freinent le déploiement des solutions de mobilité zéro émission.

Dans le but de changer la donne, des entreprises telles que Mob-Energy et Volkswagen se penchent déjà sur la question. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le nombre d’acteurs dans ce domaine ne cesse de croitre. On sait ainsi qu’une start-up française du nom de Smart Green Charge a développé un nouveau concept de recharge qui s’annonce à la fois écologique et ingénieux.

Un système révolutionnaire

Fondée en 2017 par deux experts en énergie renouvelable, la jeune entreprise a imaginé un système qui combine énergie électrique et énergie éolienne. La particularité de la station SmartGreenCharge concerne le fait qu’elle transforme un bâtiment existant en station de recharge, la durée de l’installation des équipements étant comprise entre 12 et 18 semaines.

L’idée consiste à installer sur le toit du bâtiment des panneaux solaires. Et comme si cela ne suffisait pas, l’équipe prévoit d’installer une tour éolienne de 11 mètres de haut sur le parking. La tour en question comportera des panneaux photovoltaïques tout au long de sa structure externe. Elle sera aussi équipée de larges écrans LED pour afficher de la publicité.

Toute la production va vers un parc de batteries qui alimente à son tour des bornes de recharge permettant de recharger des voitures, des motos ou encore des scooters électriques. Le surplus d’énergie est renvoyé au bâtiment pour réduire sa facture d’électricité. Cette station de recharge écologique est également évolutive. Sa capacité peut être augmentée en cas de besoin.

Une campagne de financement participatif

SmartGreenCharge prévoit de construire cette année une station pilote pour démontrer la faisabilité du projet. Une campagne de crowdfunding a du coup été lancée sur Kisskissbankbank. L’équipe espère récolter au total 30 000 €. Au moment d’écrire ces lignes, les gains s’élèvent à 6 371 €.

L’opération prendra fin dans 54 jours. Plusieurs formules sont disponibles, allant de 15 à 1000 euros. Pour une contribution de 50 €, on bénéficie de 25 kWh de recharge, contre 75 kWh pour 150 € et 500 kWh pour 1000 €. À noter qu’il existe aussi une offre à 500 €. La station de recharge SmartGreenCharge a déjà séduit les jurys de plusieurs concours. Elle est notamment lauréate de la IDTechEx Europe 2016 « Best Technical development in energy harvesting and storage ».