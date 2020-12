Voiture électrique : si vous n’allez pas jusqu’au chargeur, c’est le chargeur (Mob-Energy) qui vient à vous !

La disponibilité des chargeurs peut constituer un frein à l’utilisation d’un véhicule électrique. Pour remédier à ce problème, Mob-Energy a mis au point des solutions de recharge intelligentes spécialement conçues pour les parkings publics, d’une entreprise ou encore d’un aéroport, pour ne citer que ces quelques exemples de lieux de stationnement.

En se focalisant sur de telles infrastructures, la start-up lyonnaise vise à satisfaire un maximum d’usages en s’adaptant à la situation de chacun. Bref, Mob-Energy veut aider les usagers à vivre loin des contraintes liées à l’utilisation des bornes de recharge traditionnelles.

Mob-Energy Charles, le robot chargeur autonome

La première solution que Mob-Energy propose aux électromobilistes, plus particulièrement aux professionnels de la gestion de parking, consiste en un robot chargeur qui, comme son nom l’indique, a été conçu pour fonctionner intelligemment. Contrairement aux chargeurs classiques, Charles peut se déplacer vers le véhicule à recharger, et ce, de façon automatique. Il comporte des batteries recyclées, lui permettant de stocker de l’énergie et de transférer ensuite cette énergie vers le bloc d’alimentation d’une voiture électrique garée sur un parking. « Et si on inversait ce modèle ? Si on déplaçait l’énergie quand il le faut jusqu’à la voiture à recharger ? » explique l’entreprise dans sa vidéo explicative.

Mob-Energy a tout prévu pour que le processus ne nécessite aucune intervention de la part d’un être humain. Il suffit pour l’utilisateur de poser sur le sol un petit boitier qui fait office de rallonge ou plus précisément de module de connexion. Le robot chargeur viendra ensuite s’y brancher pour recharger le véhicule en tenant compte des paramètres de charge prédéfinis, notamment l’autonomie qu’on souhaite avoir. Charles a aussi été conçu pour être évolutif. On pourra installer autant de robots qu’on souhaite dans un parking en fonction de l’évolution de la demande.

ME Analytics, un outil pour mieux gérer un parking

En plus de son robot chargeur, la jeune pousse française basée à Lyon a créé une plateforme baptisée ME Analytics. Il s’agit d’un outil qui vise à assister les gestionnaires de parking dans leurs tâches quotidiennes. Il permet par exemple de simuler les utilisations afin d’aider à choisir l’équipement qui convient le mieux à un lieu de stationnement. Permettant de garder une copie numérique des activités dans ce dernier, ME Analytics vise en quelque sorte à améliorer l’accueil des clients afin de les fidéliser. Sa création découle aussi d’une volonté de donner un coup de pouce à la démocratisation des véhicules électriques, sans oublier l’optimisation des coûts d’exploitation.

Petite startup deviendra grande !

La start-up Lyonnaise Mob-Energy a récemment levé plus de 2 millions d’euros afin de déployer ses solutions innovantes dans les parkings publics des grande agglomérations. Elle vise à répondre à une demande de plus en plus importante en offrant des points de recharge plus accessibles et surtout mieux adaptés aux besoins des utilisateurs de véhicules électrique.