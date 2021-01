Volkswagen : une armée de robots autonomes qui se déplacent jusqu’aux voitures électriques pour les recharger

Environ un an après avoir commencé à faire parler de lui, le projet de robot chargeur de Volkswagen Group Components se précise. Le constructeur vient effectivement de dévoiler un prototype. Comme on pouvait s’y attendre, celui-ci est entièrement autonome. Une caractéristique sur laquelle la firme a mis l’accent depuis le début.

Après tout, la disponibilité des points de recharge est un facteur important dont les consommateurs n’oublient pas de tenir compte avant d’investir dans un véhicule électrique. Avec son robot chargeur, Volkswagen veut nous faciliter la tâche en proposant une solution pour recharger notre voiture alors qu’elle est à l’arrêt sur un parking.

Un robot autonome

Le robot chargeur a été conçu pour fonctionner de façon autonome, c’est-à-dire sans l’intervention d’un être humain. Il servira principalement dans les parkings souterrains et exécutera les manipulations nécessaires tout seul. Pour que cela soit possible, il se sert d’une application qui lui permet de communiquer avec le véhicule à recharger. Ce processus pourra aussi se dérouler via le protocole de communication Car-to-X. Le robot est donc capable de se déplacer jusqu’au véhicule, ouvrir le cache sur celui-ci, brancher et débrancher le câble.

Une recharge simultanée de plusieurs véhicules

Pour charger simultanément plusieurs voitures, l’engin déplace une remorque ou plus précisément une « unité de stockage d’énergie mobile ». Comme vous l’aurez deviné, cette dernière embarque des batteries dont l’énergie sera ensuite transférée vers la voiture. Une fois la liaison filaire entre la remorque et le véhicule établi, le robot quitte l’emplacement et navigue vers une autre voiture.

Une station de charge rapide dès 2021

Comme mentionné en début d’article, ce robot chargeur autonome de Volkswagen est au stade de prototype. On ne sait pas à quel moment il sortira, mais sachez que le concept n’est pas réellement nouveau. En France, la start-up lyonnaise Mob-Energy développe une solution similaire. Nommé Charles, leur robot chargeur utilise des batteries recyclées pour recharger une voiture garée sur un parking.

Sinon, celui de Volkswagen sera intégré à une gamme de produits complète pour étendre son utilisation. « L’intention est d’intégrer le robot de charge dans un concept global qui se concentrera sur le succès à long terme de la mobilité électrique, et donc l’électrification des transports », souligne l’entreprise dans un communiqué. Volkswagen vise également à lancer une station de charge rapide en 2021. Il affirme évaluer depuis plusieurs semaines le potentiel de ses bornes de recharge dans ses usines en Allemagne.