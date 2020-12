Le nombre de véhicules électriques devrait tripler d’ici 2024 avec à la baisse du coût des batteries

Le 7 décembre dernier, le Department of Energy des États-Unis (DOE) et l’EPRI ont tenu une conférence en ligne durant laquelle plusieurs questions au sujet des véhicules électriques et des batteries ont été abordées. Au cours de son intervention, Michael Berube, secrétaire adjoint du DOE chargé des transports, a laissé entendre que le coût des batteries avait considérablement chuté, ce qui allait fortement impacter la vente des voitures électriques ces prochaines années.

Le coût de fabrication des batteries divisé par 10 depuis 2010

Selon ce haut responsable qui officie au sein du département américain de l’énergie, nous sommes encore loin du point où les prix des batteries permettraient d’avoir un véhicule électrique au même tarif qu’un véhicule équipé d’un moteur thermique. Joel Levin, directeur exécutif de Plug in America, a de son côté indiqué que les coûts étaient passés de 1183 dollars/kWh en 2010 à 135 dollars/kWh en 2020…

Un « maximum acceptable » de 100 dollars par kWh

Ces chiffres correspondent à l’estimation de l’EPRI qui considère le coût actuel par kWh entre 120 dollars et 200 dollars. Afin de donner un coup de pouce à la démocratisation des véhicules électriques, le DOE ambitionne de porter ce chiffre à 80 dollars par kWh d’ici 2030. Toujours selon l’EPRI, le prix optimal se situerait autour de 55 dollars par kWh.

Des coûts de fabrication sous la barre des 25000 dollars

D’après la représentante du cabinet de conseil Brattle Group, Sanem Sergici, les coûts des batteries chuteront à environ 65 dollars/kWh d’ici 2030. Les véhicules électriques devraient atteindre une parité de vente avec les véhicules thermiques vers 2025 environ, avec des coûts de fabrication moyens situés entre 23000 dollars et 25000 dollars.

Face à ce constat, les experts s’accordent à dire que le nombre de véhicules électriques devrait au moins tripler au cours des trois prochaines années. D’après le directeur exécutif de Plug in America, le tarif moyen des véhicules électriques continuera de baisser même quand le coût de production égalisera celui des véhicules à combustion.

Et pour l’Europe ?

Même si toutes ces estimations ont été étudiées pour le marché américain, il est fort probable que l’Europe connaisse la même progression si le coût de fabrication des batteries continue de chuter. A moins évidemment qu’une nouvelle technologie encore plus performante et moins coûteuse n’apparaisse d’ici là, mais ça c’est une autre histoire…