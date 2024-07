Voiture électrique : CATL dévoile une batterie révolutionnaire viable 16 ans, ou 2 millions de km

En France, les voitures électriques peinent encore à convaincre les utilisateurs. Elles représentent seulement 13,1 % des achats de voitures neuves en 2022. De plus, les 25-40 ans, seraient les plus « convaincus » par les voitures électriques, contre 9,5 % seulement chez les plus de 65 ans, qui ne voient pas la voiture électrique d’un très bon œil. Ces chiffres avancés par le ministère de l’Écologie pourraient évoluer grâce à une nouvelle batterie dévoilée par le géant mondial du domaine : le chinois Contemporary Amperex Technology Co. (CATL.). En effet, il vient de dévoiler une batterie « Long-Service-Life » qui promet de durer 16 ans, et d’avaler 2 millions de kilomètres. Je vous la présente immédiatement.

Une nouvelle batterie électrique qui résiste au temps

Le géant chinois innove en matière de technologie des batteries électriques. Pour parvenir au lancement de cette batterie révolutionnaire, ils ont développé une technologie qui stabilise l’anode pour économiser le lithium, réduisant ainsi la dégradation avec le temps. Un revêtement protecteur est appliqué à la cathode, formant un film qui protège les composants sensibles. De plus, CATL a aussi travaillé sur un électrolyte bionique qui peut s’autoréparer, et carrément inverser le processus de dégradation au cœur même de la batterie. Pour couronner le tout, ils développent aussi un système de gestion très intelligent concernant l’expansion des cellules, en minimisant les contraintes mécaniques de la batterie. Quant à la mécanique des cellules, elle aussi a subi quelques transformations. Avec le temps, les électrodes subissent ce que l’on appelle, un « stress mécanique », et s’épaississent. Le géant chinois a donc aussi travaillé sur ce point précis afin de réduire cet épaississement, et, par conséquent, l’usure à long terme.

Quels espoirs pour cette batterie révolutionnaire ?

On le sait, les batteries sont, pour certains, un frein à l’achat de véhicule électrique, accusées de ne pas disposer d’une assez grande autonomie. De plus, elles sont souvent décriées pour leur coût en cas de changement, et la difficulté de les recycler. La promesse de la batterie CATL devrait réduire à néant ce sentiment chez les utilisateurs. En effet, elle serait capable d’avaler 2 millions de kilomètres, avec 4 000 cycles de charge complète et une autonomie de 480 km. Disons que si vous êtes dans la fourchette des conducteurs moyens, cette batterie pourrait durer 130 ans, à raison de 15 000 km par an. C’est bien beau tout cela, mais quelle voiture pourrait aujourd’hui résister 130 ans ? Ces chiffres concernant uniquement la batterie, on peut s’interroger sur la durabilité des véhicules, évidemment.

Des chiffres théoriques, mais soumis à condition

La batterie CATL ferait rêver les plus récalcitrants, néanmoins, ces chiffres restent théoriques pour les raisons évoquées ci-dessus. De plus, CATL garantit sa batterie comme toutes les autres, soit 8 ans ou 800 000 km chez les particuliers. En considérant tous les paramètres évoqués, la batterie « Long-Service-Life » du fabricant chinois, pourrait réellement révolutionner le marché.

Désormais, il faudrait que les constructeurs automobiles, travaillent, eux, sur une voiture capable de résister à 2 millions de kilomètres, et là, il y a encore du pain sur la planche, à priori. Le record de kilomètres au compteur serait détenu par une Mercedes-Benz W123 type limousine avec 8 millions de kilomètres, selon le journal l'Indépendant. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel : catl.com.