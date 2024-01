Magna dévoile au CES 2024 un moteur de véhicule électrique plus léger (75 kg), plus compact et ultra performant

Le moteur est la partie la plus critique d’un véhicule électrique. C’est ce composant qui fait avancer ce dernier et détermine ses performances. Alors que le nombre des voitures électriques écoulées sur le marché augmente de façon exponentielle, les constructeurs s’efforcent d’améliorer la conception de leur moteur. C’est le cas notamment de Magna qui vient de présenter à Las Vegas, aux États-Unis, sa solution eDrive 800V de nouvelle génération. En effet, l’équipementier automobile canadien est l’une des marques présentes au salon CES 2024 qui se tient actuellement dans la ville américaine située dans l’État du Nevada.

Un poids inférieur à 80 kg

D’après Magna, son nouveau moteur électrique intègre plusieurs technologies de pointe, ce qui a permis de réduire son poids et sa taille tout en améliorant ses performances et son efficacité énergétique. Il faut savoir que la nouvelle eDrive 800V ne pèse que 75 kg et sa hauteur est réduite de 20 % par rapport à la génération précédente. Avec son nouveau produit, le fabricant nord-américain affirme mettre l’accent sur l’innovation durable. L’amélioration de l’efficacité énergétique se traduit effectivement par une meilleure autonomie, et donc, moins de sollicitations aux infrastructures de recharge. De plus, Magna a réussi à réduire la quantité d’aluminium et de terres rares entrant dans la fabrication du moteur.

Un processus de production moins polluant

L’utilisation de nouveaux matériaux plus écologiques permet à Magna de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 20 % au cours de la phase de production. Côté performance, la nouvelle solution eDrive 800V délivre une puissance maximale de 250 kW et un couple maximal sur essieu de 5 000 Nm. Cela en fait une unité de propulsion adaptée aux véhicules des segments C, D et E. On notera aussi le fait qu’elle peut servir d’unité d’entraînement primaire ou complémentaire, en fonction des besoins.

Un moteur électrique polyvalent

Fait intéressant, l’eDrive 800V peut être pivoté autour de l’arbre de transmission suivant un angle de 90 degrés. Cette conception innovante facilite son intégration dans l’espace avant et arrière du véhicule. Pour couronner le tout, Magna annonce un gain d’efficacité jusqu’à 93 % en conduite réelle. Une mise à niveau qui rend le système plus polyvalent. « Nous sommes déterminés à créer des expériences de conduite exceptionnelles tout en soutenant un avenir durable », a déclaré Diba Ilunga, président de Magna Powertrain.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette innovation est la bienvenue alors que les constructeurs automobiles s'efforcent de lancer de nouveaux véhicules électriques plus performants et plus respectueux de l'environnement. Plus d'infos : magna.com.