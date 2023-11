Renault et Valeo dévoilent un moteur électrique « unique en son genre », plus puissant, plus compact et sans terres rares

Renault Group est une référence sur le marché européen de la mobilité électrique. Ayant vendu près de 490 000 véhicules électriques dans le Vieux continent en 2021, ce qui représentait près de 15 % des ventes totales, l’entreprise possède une part de marché non négligeable ainsi qu’une expertise incontestable en matière de mobilité verte. La marque au losange ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Preuve en est, elle vient d’annoncer le développement d’un nouveau moteur électrique qui propulsera ses futurs véhicules zéro émission. Baptisé EA7, celui-ci est développé en collaboration avec l’équipementier automobile Valeo.

La technologie Hairpin au rendez-vous

Il faut savoir que le partenariat entre Renault et Valeo ne date pas d’hier. En effet, les deux entreprises ont décidé de collaborer depuis 2021 pour mieux répondre aux exigences du marché en pleine expansion des véhicules électriques. L’EA7 profitera ainsi du savoir-faire et de l’expertise des deux sociétés dans le domaine de la mobilité électrique. Concrètement, Valeo s’occupera de la conception du stator, alors que Renault sera chargé de développer le rotor. Le groupe fondé en 1923 par l’entrepreneur français Eugène Buisson mettra en œuvre sa technologie Hairpin. Celle-ci permet d’assembler les fils de cuivre pour maximiser le rendement tout en s’assurant de la fiabilité du moteur.

Pas d’aimant à l’intérieur

De son côté, Renault pourra compter sur son expertise en matière de conception de moteurs électriques synchrones à rotor bobiné, lancés en grande série avec ZOE dès 2012, pour mettre au point le rotor. L’EA7 promet d’être un moteur électrique unique en son genre tant en termes de conception que d’efficacité. Selon le duo, il s’agit d’un moteur de troisième génération qui témoignera de la qualité et de la fiabilité de l’innovation made in France.

Sa principale particularité réside dans le fait qu’il est dépourvu d’aimant et ne comporte aucune autre pièce intégrant de la terre rare. Une matière première qui se fait de plus en plus rare et dont l’extraction entraîne souvent des désastres environnementaux.

Une diminution du temps de recharge de la batterie

Par ailleurs, l'EA7 sera plus compact que les moteurs équipant les voitures électriques Renault actuelles, sans pour autant renoncer à l'efficacité ni à la puissance. À ce propos, les chiffres sont largement prometteurs. Renault et Valeo annoncent une réduction du temps de recharge de la batterie grâce à une tension de fonctionnement de 800 V, contre 400 V pour la plupart des modèles actuels. On sait aussi que ce moteur électrique de haute technologie développera une puissance allant jusqu'à 200 kW. Pour l'heure, les deux entreprises travaillent sur des prototypes du moteur. La version finale de celui-ci devrait être prête avant 2027, l'année à partir de laquelle l'EA7 devrait être disponible sur le marché. Plus d'informations : media.renaultgroup.com.