Triton EV dévoile un moteur thermique à hydrogène qui pourrait transformer l’industrie automobile

Le transport est l’un des secteurs les plus polluants. L’utilisation de combustibles fossiles pour faire fonctionner le moteur des voitures, des avions et des bateaux entraine une importante émission de gaz à effet de serre. Alors que l’humanité s’efforce de lutter contre le réchauffement climatique, la décarbonation de nos moyens de transport est devenue une priorité à l’échelle mondiale. En Inde, Triton EV vient par exemple de lever le voile sur un moteur thermique qui fonctionne grâce à la combustion de l’hydrogène. Le nouveau bloc est considéré par son développeur comme une alternative écologique aux moteurs à combustion traditionnels alimentés par des carburants d’origine fossile.

L’efficacité est au rendez-vous

Hormis son avantage environnemental, le nouveau bloc thermique à zéro émission de Triton EV promet d’être performant et efficace. Contrairement aux moteurs à essence et diesel conventionnels dont la combustion entraine une émission de gaz à effet de serre et de polluants nocifs, il ne rejette que de l’eau comme sous produit. L’achèvement de son développement constitue ainsi une aubaine pour les transports. « Conçu pour offrir des performances élevées, le moteur à combustion interne à hydrogène de Triton EV offre une efficacité supérieure sans compromettre la puissance », a déclaré Himanshu Patel, PDG de la société.

Une fiabilité accrue

Pour parvenir à un tel exploit, Triton EV affirme avoir opté pour un processus de combustion avancé minimisant les pertes. Le nouveau moteur promet ainsi des performances au-dessus de celles des blocs thermiques à essence, et ce, tout en faisant preuve d’une fiabilité sans précédent. Cela aurait pour effet de réduire les charges d’exploitation des professionnels du transport. En fait, la marque avance que son nouveau produit est adapté non seulement aux véhicules de transport de marchandises tels que les camions routiers, mais également aux véhicules particuliers. Il a été conçu pour préserver sa robustesse quelle que soient les conditions de conduite et la longueur du trajet.

Un moteur écologique et polyvalent

Bref, la firme indienne considère son nouveau moteur à combustion interne à hydrogène comme une solution adaptée à l’automobile moderne. Malheureusement, elle n’a publié aucun détail technique. On ignore ainsi la puissance, le couple ainsi que le rendement. Quoi qu’il en soit, Triton EV affirme être en pourparlers avec des constructeurs de véhicules commerciaux et non commerciaux en vue d’un déploiement à grande échelle de sa technologie. « Ce moteur à hydrogène est extrêmement polyvalent, car il permet non seulement de réduire l’empreinte carbone, mais aussi de rendre les camions plus abordables », a d’ailleurs souligné Himanshu Patel. Vous pouvez consulter le site de la société ici.