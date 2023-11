Une remorque électrique (rétrocompatible) pour réduire la consommation des camions, dévoilée par Range Energy

Selon une étude menée par des chercheurs de l’UCLA et de l’UC Berkeley, les poids lourds ne constituent que 11 % des véhicules roulant sur les routes américaines, mais représentent près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre des véhicules motorisés et 71 % des émissions de particules pouvant entraîner une mort prématurée. Réduire leur empreinte carbone devient alors une nécessité. Certes, de nombreux constructeurs développent des tracteurs routiers électriques ou fonctionnant à l’hydrogène, mais Range Energy mise sur une approche différente qui s’avère tout aussi prometteuse. Cette entreprise basée à Mountain View, en Californie, a mis au point une remorque électrique qui peut transformer n’importe quel véhicule semi-remorque en un hybride efficace.

Une autonomie de plus de 300 km

Baptisée RA-01, cette remorque innovante est dotée d’un groupe motopropulseur électrique de 800 V qui est capable de fournir jusqu’à 14 000 Nm de couple à 469 ch (350 kW). Longue de 16 m, elle est équipée d’un ensemble de batteries totalisant une capacité de 200 kWh, ce qui offre jusqu’à 322 km d’autonomie. L’une des particularités de cette remorque électrique est qu’elle est adaptée à presque tous les modèles de tracteurs routiers disponibles sur le marché, et ce, quelle que soit leur source d’énergie. D’ailleurs, pour l’utiliser, il n’est pas nécessaire d’entreprendre des modifications sur le véhicule remorqueur. L’idée consiste à faire en sorte que la remorque participe aux efforts mécaniques qui font avancer l’ensemble du véhicule. Un concept qui permet d’économiser du carburant et d’augmenter l’autonomie des poids lourds électriques.

Un pivot d’attelage intelligent

Pour que le tracteur et la remorque fonctionnent de concert le plus efficacement possible, Range Energy a équipé son produit d’un pivot d’attelage intelligent qui est en mesure de déterminer les charges d’accélération et de freinage. En conséquence, lorsque le tracteur tire la remorque, le groupe motopropulseur qui entraîne les roues arrière se met en marche, ajoutant du couple de façon instantanée et proportionnellement à la vitesse de la cabine. En revanche, lorsque cette dernière freine, la RA-01 ralentit également, activant le freinage régénératif. Les essais menés par Range Energy ont permis de déterminer que la remorque électrique pouvait réduire de 36,9 % la consommation de carburant d’un camion.

Facile à manœuvrer

Mieux encore, même si la batterie de la remorque est complètement déchargée, le système permettrait encore de faire une économie de carburant de 10 à 15 % grâce à l’énergie récupérée lors des freinages régénératifs. Concernant la recharge, elle peut se faire via un chargeur standard CA. Pour cela, il faudra compter environ 10,5 h pour recharger entièrement la batterie. Il est par ailleurs possible de brancher la remorque sur un chargeur rapide CC de 350 kW pour faire le plein de batterie en seulement 45 min. L’autre particularité de la RA-01 est que, grâce à son moteur, on peut la manœuvrer manuellement, même si elle n’est pas attelée au tracteur. Un peu comme s’il s’agissait d’un chariot à main. Plus d’infos : range.energy. Que pensez-vous de cette invention qui pourrait révolutionner le transport routier ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .