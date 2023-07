Économie de Carburant : 10 astuces qui fonctionnent

Vous partirez bientôt en vacances, ou bien allez bientôt revenir et vous avez fait le calcul de vos frais de carburant ? Avouons que ce budget carburant a tendance à plomber les vacances. Pourtant, il existe plusieurs manières de faire des économies de carburant, des trucs et des astuces plutôt simples à mettre en œuvre, mais que nous n’appliquons pas réellement. Cette année, les augmentations de l’énergie pourraient encore se multiplier, alors quelques économies sur le carburant sont toujours bonnes à prendre.

Astuce n° 1 : Ecolow, le boitier économiseur de carburant

Commençons peut-être cette petite liste qui pourrait bien vous servir sur le chemin du départ ou du retour des vacances. Il existe un petit boitier, appelé Ecolow, qui se présente actuellement comme le meilleur économiseur de carburant. Pour le moment, ce boitier s’adresse aux professionnels de la route, transporteurs routiers, flotte d’autocars ou engins agricoles. Avec Ecolow, vous pouvez économiser jusqu’à 20 % sur votre consommation de carburant. Le boitier a également passé avec succès le test des 5 gaz, garantissant ainsi son efficacité et son respect des normes environnementales. De plus, il est « non intrusif », ce qui signifie qu’il n’interférera pas avec les garanties des constructeurs de votre véhicule. Lors de l’installation, il n’entraîne aucune modification ou intervention sur les organes moteurs d’origine, et aucun additif n’est ajout. Bien entendu, le dispositif est homologué et bénéficie d’un brevet international, ainsi que d’une garantie de deux ans.

Astuce n° 2 : Adopter une conduite souple

Lorsque vous partez en vacances, et au quotidien d’ailleurs, il est inutile de provoquer de brusques accélérations, puis d’énormes freinages ! Au contraire, pour économiser du carburant, il faut « lever le pied » et adopter une conduite souple, en conservant une allure modérée. Cela évitera à votre moteur de pomper dans le réservoir, à outrance. En d’autres termes, maintenez une vitesse constante, en respectant les limitations de vitesses, vous éviterez aussi les radars, qui vous permettront d’autres économies !

Astuce n° 3 : Vérifier la pression des pneus

Vous connaissez le slogan : Pneus sous-gonflés = Danger. Non seulement des pneus sous-gonflés vous font prendre des risques inconsidérés, mais en plus, ils vous feront consommer plus de carburant. En effet, des pneus correctement gonflés réduisent la résistance au roulement et améliorent l’efficacité énergétique de votre véhicule.

Astuce n° 4 : Couper le moteur en cas d’arrêt

Votre voiture possède peut-être une touche appelée « Stop And Go », elle n’est pas juste une option ou un gadget. Nous pensons souvent que démarrer, couper, puis redémarrer consomme plus de carburant. C’est une idée reçue, car lorsque vous vous arrêtez dans un embouteillage, plus d’une minute, moteur tournant, vous consommez bien inutilement du carburant.

Astuce n° 5 : Utiliser la climatisation avec parcimonie

Eh oui, la climatisation tire sur le moteur, et sur la batterie. Résultat, en l’utilisant à outrance, vous consommez beaucoup plus de carburant que sans climatisation. Pour réduire votre consommation de carburant liée à la climatisation, il suffit de l’utiliser intelligemment. C’est-à-dire, plutôt sur autoroute que sur chemins de terre ! Sur de petits trajets, à petite vitesse, il vaut mieux rouler fenêtres ouvertes que climatisation poussée à fond !

Astuce n° 6 : Éviter la surcharge du véhicule

Cette astuce n’est pas toujours évidente à mettre en pratique, surtout lorsque vous partez camper avec la tente, le matériel de camping, les enfants, les chiens, etc. Cependant, tentez toujours d’alléger au maximum vos bagages, et de répartir le poids dans votre coffre, le plus lourd au fond, le plus léger sur le devant. Plus le véhicule est lourd, plus il consomme. Et, à votre arrivée, pensez à le vider intégralement au lieu de traîner du poids inutile pendant tout votre séjour.

Astuce n° 7 : Éviter le toit, comme porteur de charges

Là encore, nous n’avons pas toujours le choix, car le coffre de toit s’avère très commode pour les vacances. Puisqu’il est lourd et qu’il modifie l’aérodynamisme de votre voiture, vous consommerez beaucoup plus, comme avec une remorque d’ailleurs. Toujours est-il qu’à votre arrivée, décrochez votre coffre de toit, pour vos déplacements. Qui plus est, il peut servir de rangement étanche en camping, ce qui peut parfois être très utile !

Astuce n° 8 : Planifiez vos trajets

Vous avez un GPS, ou une application qui vous permet d’éviter les embouteillages ? N’hésitez surtout pas à vous en servir, elle vous indiquera les trajets les plus courts, et vous indiquera les embouteillages en cours en vous proposant des itinéraires bis. Non seulement vous réduirez votre temps de trajet, mais vous réduirez aussi votre consommation de carburant, toujours en roulant à allure modérée.

Astuce n° 9 : Entretenez votre voiture

La mécanique d’une voiture s’entretient régulièrement, ce n’est pas un scoop. Il n’empêche que beaucoup de conducteurs sont négligents sur cet entretien, et c’est une grossière erreur. Non seulement vous risquez, à tout moment, sur la route des vacances, la panne de moteur ou électrique. Mais, en plus, des filtres encrassés, un mauvais réglage du carburateur ou des injecteurs sont autant de facteurs qui augmentent votre consommation de carburant. Avant de partir, on refait donc les niveaux (lave-glace, liquide de refroidissement), on fait une vidange du moteur, et on change tous les filtres évidemment (huile, air, carburant, habitacle).

Astuce n° 10 : Et si vous covoituriez ?

Si vous partez seul ou en couple et que vous avez suffisamment de place dans votre voiture, inscrivez-vous sur des plateformes de covoiturage. Vous permettrez à de futurs vacanciers d’avoir un moyen de locomotion, vous partagerez donc les frais de carburant, ou bien serez rémunérés pour le trajet.