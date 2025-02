Station-service : nous le faisons tous alors que c’est strictement interdit et dangereux

Chaque semaine ou chaque mois pour ma part, c’est la même routine : direction la station-service pour ravitailler la voiture en carburant. Une habitude à laquelle nous ne pouvons pas échapper sauf en roulant avec un véhicule électrique ou à vélo ! Et, peu importe le prix du litre, il faut bien rouler ! Vous savez qu’il ne faut pas fumer lorsque l’on fait le plein de carburant, c’est évident, la cigarette et l’essence ne sont pas les meilleurs amis du monde. Et, si vous prêtez attention aux petits panonceaux, on vous indique un smartphone barré d’une croix rouge. Je ne téléphone pas en faisant mon plein, mais en réalité, je prends, comme vous, un risque en le laissant allumé sur mon siège passager ! Vous l’éteignez vraiment, vous ? Je ne pense pas et pourtant, c’est bien ce que l’on vous demande. Pourquoi ? Réponse dans cet article.

De petits panneaux qui veulent dire beaucoup

On ne les remarque même plus, ils font partie du « paysage » d’une station-service et pourtant, ils sont là, bien visibles, sur chaque pompe : interdiction de fumer, interdiction d’utiliser son téléphone portable… Ces indications ne sont pas que des recommandations pour embêter le monde, elles sont dictées par un arrêté bien précis, celui du 15 avril 2010. Et, selon ce texte, il ne s’agit pas seulement d’éviter de téléphoner en faisant le plein : le téléphone doit être éteint. Or, soyons honnêtes, qui coupe réellement son portable avant de sortir de sa voiture pour faire le plein ? Personne, ou presque. Dans les faits et puisqu’il est interdit de manipuler votre smartphone en conduisant, nous devrions nous arrêter, éteindre notre téléphone, faire le plein, repartir, nous arrêter plus loin et le rallumer ! Je ne le fais pas non plus, et pourtant, ce petit appareil que nous avons en main en permanence peut, dans des conditions bien précises, transformer un simple plein d’essence en scénario catastrophe.

Feu, carburant et téléphones : le cocktail explosif

On a tous vu ces vidéos impressionnantes où des batteries de téléphones prennent feu sans raison apparente. Francis Pousse, président national des stations-service et d’énergies nouvelles au sein de Mobilians, rappelle un fait simple, mais inquiétant : « l’essence fait des vapeurs » confie-t-il au journal Actu.fr. Ces vapeurs, elles, sont invisibles à l’œil nu, mais peuvent s’enflammer au moindre arc électrique. Et vous savez quoi ? Certains téléphones en produisent lorsqu’ils ne sont pas parfaitement étanches, notamment via leurs batteries lithium. En cas de forte chaleur et d’absence de vent, les conditions sont réunies pour qu’un simple court-circuit crée un départ de feu. Certes, aucun pompiste n’a encore assisté à une explosion de station-service à cause d’un smartphone, mais cela ne veut pas dire que le risque est nul.

Le casse-tête du paiement mobile

Si l’interdiction du téléphone est claire dans le texte, son application devient de plus en plus compliquée. Pourquoi ? Parce que notre téléphone ne sert plus seulement à appeler ou envoyer des messages, il sert aussi à payer. Avec le développement du paiement sans contact, de nombreuses stations proposent aujourd’hui un terminal directement collé aux pompes. Alors, comment fait-on ? Francis Pousse l’admet : il va falloir trouver une solution. Peut-être en éloignant les bornes de paiement des zones de ravitaillement ? Un casse-tête à résoudre, d’autant plus que de nouvelles habitudes de consommation s’ajoutent au problème.

Toujours est-il qu'il est fortement déconseillé de payer votre plein avec votre smartphone, ce serait, sans mauvais jeu de mots, jouer avec le feu ! Plus d'informations : legifrance.gouv.fr. Désormais, vous êtes au courant, mais une question subsiste : la prochaine fois que vous ferez le plein, éteindrez-vous votre téléphone ? Je n'en suis pas certaine ni pour vous ni pour moi, mais c'est un autre débat, au moins nous sommes prévenus.