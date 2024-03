Est-ce mauvais de rouler sur la réserve de carburant ?

Vous êtes perdus au milieu de nulle part, votre GPS ou votre application d’aide à la conduite, vous a emmené en rase campagne. Et, à force de tourner en rond, le voyant orange de votre réservoir vous indique qu’il est temps de passer à la pompe. Pas de panique, vous ne tomberez pas en panne sèche immédiatement, il vous reste au moins de quoi trouver une station-service. En revanche, vous n’aurez peut-être pas le temps de consulter le prix des carburants, car rouler en réserve est plutôt déconseillé. Dans cet article, nous allons vous expliquer ce qu’est la réserve de carburant, et pourquoi il est plutôt conseillé de filer rapidement faire le plein. Décryptage.

Qu’entend-on par « réserve de carburant » ?

Sur votre tableau de bord, le réservoir est divisé en quatre quarts, le plein, le ¾ plein, la moitié et le quart. Ce qui, sur un réservoir de 60 litres, vous donne environ 15 litres d’essence ou de gas-oil lorsque le niveau de carburant passe la barre du dernier quart. Le passage de cette ligne est souvent le déclencheur d’un voyant orange qui vous indique qu’il est temps de faire le plein de carburant. Lorsque ce voyant s’allume, cela indique qu’il vous reste quelques kilomètres, variant en fonction de votre conduite, pour vous rendre à la station-service. Rouler en réserve pour atteindre une pompe à essence, oui, mais attention à ne pas rouler constamment en réserve !

Pourquoi est-il déconseillé de rouler en réserve ?

Le premier risque de rouler en réserve est, bien entendu, de tomber en panne d’essence, et les conséquences peuvent être lourdes. Sur un moteur diesel, la panne sèche peut provoquer le désamorçage de la pompe à carburant, et vous conduire au garage pour réparation. De plus, vous devrez peut-être faire appel à votre assurance, et la franchise pourrait vous couter plus cher qu’un plein d’essence ! Mécaniquement parlant, ce n’est pas une très bonne idée de rouler en réserve non plus. En effet, il est possible que vous abimiez le moteur, même si ce n’est pas totalement votre faute.

Lorsque vous faites le plein, vous chargez aussi dans votre réservoir, de petits résidus de fond de cuve dispersés dans la totalité du plein et filtrés par le filtre à carburant. Mais, lorsque le réservoir se vide, les résidus se retrouvent concentrés au fond de votre réservoir. Le risque ? Que votre filtre ne puisse pas absorber l’ensemble des résidus et se bouche, entraînant une panne moteur assez rapidement. Enfin, de temps en temps, les jauges indiquent un volume restant approximatif, vous risquez donc la panne sèche et les conséquences citées plus haut.

Quelle distance peut-on parcourir en réserve de carburant ?

La réponse à cette question ne peut pas être universelle, car les kilomètres restants dépendront de plusieurs facteurs :

Votre conduite, plutôt sportive, ou plutôt écologique !

L’état de votre système moteur (filtre, injecteurs, etc.)

Les conditions de route (autoroute, routes départementales, chemin de campagne).

Pour vous donner une idée, en règle générale, la réserve d’essence d’une voiture est estimée à environ 7 à 8 litres, soit une autonomie d’environ 70 à 80 km. Cela vous laisse donc le temps de voir venir, mais pas trop quand même ! Cela vous est-il arrivé de « tomber en panne sèche » ? Que pensez-vous de cette analyse ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .