Bioflex Connect, un boitier connecté pour convertir les véhicules à essence au bioéthanol (polycarburant )

Composé d’une petite quantité d’essence et d’alcool d’origine végétale, le bioéthanol constitue l’une des options alternatives aux carburants fossiles utilisés par les véhicules thermiques. Il est à la fois renouvelable, écologique et économique. En effet, l’utilisation des biocarburants réduit de 50 % les émissions des véhicules par rapport à une essence d’origine fossile. Aujourd’hui, en Europe, le nombre d’utilisateurs de ces carburants à faible émission augmente progressivement, même si les essences carbonées dominent encore le marché. En plus de leur empreinte carbone réduite, ils sont plus accessibles en termes de coût. En 2024, le prix moyen à la pompe du superéthanol devrait être maintenu à moins d’un euro le litre. Depuis quelques années, certains fabricants de pièces automobiles proposent des kits de conversion E85, qui permettent aux automobilistes d’atténuer les émissions de ces voitures thermiques. Biomotors, une entreprise basée à Vendargues, en France, commercialise depuis 2020 sa solution Bioflex Connect. Nous vous convions à découvrir ce système de conversion innovant à travers cet article.

Quelles sont les caractéristiques de ce kit de conversion E85 ?

Ce boîtier éthanol homologué est conçu, développé et fabriqué entièrement à Montpelier, en France. Son fabricant affirme sur son site web qu’il s’agit d’un système à la pointe de la technologie. Il comporte plusieurs modes de départ à froid, qui ont été mis au point afin de garantir un démarrage facile et rapide en toute saison. Il est aussi livré avec un capteur de carburant servant à analyser la teneur en éthanol du carburant présent dans le réservoir d’un véhicule, sans aucune intervention extérieure. Il est bon de noter qu’une voiture à carburants modulables peut rouler avec n’importe quelle proportion de bioéthanol, tout en conservant ses performances d’origine.

Le boîtier de conversion et le capteur sont connectés via Bluetooth à une application Biomotors depuis le Smartphone ou la tablette de l’automobiliste. Grâce à cette connectivité, il est possible de suivre de près le fonctionnement de son système de conversion E85. Il peut voir depuis l’application le pourcentage de l’éthanol présent dans le réservoir, la température de la sonde moteur et le mode de fonctionnement du système (100 % E85, 100 % Sans-Plomb ou mélangés). De plus, il peut rapidement y rechercher la station-service la plus proche distribuant du E85 ou l’installateur habilité à proximité. L’application fournit d’ailleurs des informations sur l’historique de ses pleins et les économies réalisées sur le carburant.

Que comprend une offre Bioflex Connect ?

Ce kit comprend un boîtier bioéthanol, un capteur de carburant et un faisceau de connexion adapté au véhicule, ainsi qu’une garantie 3 ans de bon fonctionnement et un service de montage. Une garantie 3.6 est offerte si la voiture est homologuée conformément à l’obligation du fabricant vis-à-vis de l’article 3.6 de l’arrêté ministériel. Selon la société Biomotors, l’installation du boîtier E85 est assurée par des installateurs partenaires habilités.

Ces professionnels bénéficient continuellement d’une formation pour réaliser des montages fiables et discrets des boîtiers de conversion. En effet, le boîtier électronique Bioflex Connect est installé sous le capot d’une voiture pour permettre à cette dernière de fonctionner au superéthanol E85, à l’essence ou le mélange des deux. Il convient de préciser que ce fabricant de pièces autos français propose également des systèmes de conversion au bioéthanol pour d’autres véhicules tels que les utilitaires, les motos, les jets skis et les bateaux. Plus d’informations : Biomotors.fr. Que pensez-vous des kits de conversion ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

