Le rétrofit électrique est l’opération qui permet aux automobilistes de convertir leur voiture à moteur à combustion en électrique. Même si cette méthode s’avère pratique, de nombreux propriétaires de véhicule ne peuvent pas y accéder en raison de son coût élevé. Il convient donc de trouver une alternative plus économique pour rendre les voitures thermiques plus respectueuses de l’environnement. Ce kit bioéthanol de conversion FlexFuel constitue notamment une solution à faible coût, tout en proposant une bonne efficacité. De plus, selon son concepteur, cette technologie permet de réaliser des économies sur le coût du carburant. Dans cet article, nous vous invitons à en apprendre davantage sur ce kit bioéthanol homologué.

D’où venait l’idée de fabriquer ce boîtier de conversion ?

Sébastien Le Pollès, président de l’entreprise FlexFuel Energy Development, est l’auteur de nombreuses autres inventions axées en grande partie sur la protection de l’environnement. Il se plaignait des conséquences des émissions de gaz à effet de serre et de particules fines liées à l’utilisation des carburants fossiles des véhicules (essences et diesel). C’est pourquoi il était si motivé à trouver un moyen efficace pour atténuer la pollution atmosphérique. Un jour, ce passionné d’auto-moto a entendu l’interview du pilote de Formule 1 Alain Prost qui mettait en avant les nombreux atouts du bioéthanol, un carburant produit à partir de matières végétales. Cela a fait naître en lui l’idée d’inventer ce kit éthanol FlexFuel.

Comment fonctionne ce kit de conversion ?

Convertir un véhicule au Superéthanol E85 est devenu plus simple grâce à ce kit de conversion FlexFuel à injection directe ou indirecte. Ce boîtier doté d’une carte électronique s’installe facilement, selon l’entreprise qui l’a développé. Il suffit de le raccorder directement aux injecteurs du véhicule par le biais d’un faisceau spécifiquement conçu pour le modèle à équiper. Une fois installé, il fonctionne automatiquement et ajuste de façon précise le temps d’injection selon le type de carburant disponible dans le réservoir (E85, SP95 ou les deux mélangés). Ce simple accessoire rend les véhicules à essence moins polluants. Il convient de noter que ce boîtier peut fonctionner avec des carburants classiques comme le SP895 et le SP98 afin d’éviter une panne de carburant.

En quoi cette solution est-elle différente ?

Selon FlexFuel Energy Development sur son site web, ce boîtier bioéthanol surpasse les deux inconvénients principaux du Superéthanol E85. Pour commencer, ce biocarburant présente un pouvoir calorifique inférieur à celui de l’essence. Afin de remédier à ce problème, le kit FlexFuel assure une injection de carburant supplémentaire de 20 % en permanence. En son absence, le moteur risque donc d’être endommagé si l’on utilise directement du E85. Dans un second temps, grâce à une sonde de température intégrée, ce boîtier permet d’éviter les démarrages difficiles en cas de basse température. De plus, l’entreprise a mis au point un logiciel servant à optimiser le démarrage des véhicules convertis pendant les périodes froides. Cette solution logicielle est disponible chez ses installateurs partenaires.

Quels sont les avantages d’utiliser ce kit ?

Cette technologie de conversion de voiture au bioéthanol est disponible sur le marché depuis les années 2000. Cependant, elle n'a vraiment eu de succès qu'à partir de 2021 lorsque Sébastien Le Pollès a reçu la médaille d'or au Concours Lépine pour cette invention. Ce boîtier éthanol homologué en France comporte de nombreux avantages, d'après son concepteur. Sur le plan écologique, il contribue à réduire significativement les émissions de CO2 dues à l'utilisation des carburants fossiles (-75 %). Sur le plan économique, il permet de diminuer d'environ 40 % la dépense à la pompe (une économie de 600 € par an en moyenne). L'inventeur explique dans les colonnes de France Bleu qu'il travaille également sur un nouveau projet qui exploitera l'hydrogène ainsi que des carburants de synthèse. Plus d'informations : Flexfuel-company.com.