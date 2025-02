Gambade, l’invention d’un vélo électrique made in France qui se transforme en vélo cargo

Sur NeozOne, nous aimons particulièrement vous présenter des inventions, c’est un peu notre essence originelle. Et, quand ces inventions sont françaises, c’est avec un plaisir plus grand que nous leur offrons une petite mise en lumière ! Alors quand une petite pépite, baptisée Gambade, fait son entrée sur Kickstarter, le tremplin sur lequel germent les projets les plus audacieux, les gadgets amusants ou les innovations révolutionnaires, impossible de passer à côté. Je vous embarque, par conséquent, à la découverte du modèle inventée par la start-up Gambade, un vélo modulable qui passe de la ville au cargo en un clin d’œil. Avec cette merveille, fini de choisir entre trajets urbains et courses familiales : tout devient possible, sur deux roues. C’est parti pour la découverte.

Le Gambade, la modularité par excellence

Le Gambade est le fruit de la créativité cette startup française d’Avignon. En plein financement participatif sur Kickstarter, il séduit déjà par sa double personnalité : vélo de ville ou cargo, selon l’envie. Proposé en version électrique et classique, il combine un cadre en acier chromoly robuste, des freins hydrauliques Shimano MT420 et des pneus anti-crevaison Schwalbe Big Ben Plus. Un cocktail de robustesse et de praticité, pensé pour toutes vos aventures. Imaginez-le en ville, pour déposer votre enfant à la crèche grâce au port-cargo avant, puis filer au travail en évitant les embouteillages par les pistes cyclables ! Une côte à Montmartre, ou la montée de la Croix-Rousse à Lyon, pas de problème, vous enclenchez l’assistance électrique. Et, le weekend, exit le module cargo pour une balade en ville. Intelligent le Gambade, non ?

Comment fonctionne-t-il ?

Son atout phare ? Une transformation express digne d’un tour de magie ! Passez du mode urbain au mode cargo en moins d’une minute, sans vous salir les mains. La manipulation est simple et rapide, même pour les novices. Commencez par dévisser l’écrou de la potence, cette pièce qui maintient solidement le guidon en place. Pas besoin de forcer : une clé adaptée et quelques tours suffisent. Ensuite, détachez le raccord du frein avant, une étape cruciale qui libère la roue tout en garantissant la sécurité lors du remontage.

Vient alors l’instant clé : retirez la fourche. Ce geste, qui pourrait sembler technique, s’avère fluide grâce au système de montage rapide. Puis, placez le cœur de la transformation : le module cargo, déjà équipé de sa propre roue avant. Glissez-le dans l’emplacement prévu, alignez bien les axes et… resserrez chaque fixation. Un tour de clé, et tout est verrouillé. Et, voilà ! Votre vélo urbain se transforme en vélo cargo, prêt à avaler les kilomètres avec vos courses, vos outils ou même vos enfants confortablement installés.

Public visé, disponibilité et prix

Le Gambade cible les citadins actifs et les familles écoresponsables. Sa version électrique, équipée d’une batterie lithium-ion, promet jusqu’à 120 km d’autonomie en mode classique (80 km en mode cargo). Parfait pour rouler loin, sans se fatiguer. Côté tarif, Kickstarter récompense les soutiens précoces : 2 950 € pour la version classique et 3 550 € pour l’électrique, avec 40 % de remise sur le prix public futur. Une offre alléchante pour les convaincus de la première heure ! Alors, prêt à adopter le Gambade, véritable invitation aux balades printanières ? Vous laisseriez-vous séduire par la version électrique ou préférez-vous le charme intemporel du vélo classique ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ce type vélo modulable ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .