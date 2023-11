Ref Bikes, l’invention d’un vélo « modulable à l’infini » made in France

Avec la prise de conscience collective sur les causes et les effets du changement climatique, le vélo devient de plus en plus convoité. En effet, il s’agit d’un moyen de transport écologique. De plus, il nous permet d’éviter les embouteillages. N’oublions pas non plus que rouler régulièrement à vélo est bon pour la santé. En pédalant, on renforce notre cœur. Ce mouvement aide aussi à brûler les graisses, contribuant ainsi à la lutte contre la prise de poids. Cependant, la tendance à la hausse du nombre de bicyclettes produites n’est pas sans danger. Des millions d’entre elles deviennent chaque année des déchets… En réponse à cela, l’entreprise française Ref Bikes a inventé un vélo qui s’adapte à l’évolution de la vie de son propriétaire. Le but est de rendre l’engin le plus durable possible.

Conçu pour durer

Concrètement, le Ref Bikes arbore une conception modulaire. Reposant sur un système breveté baptisé Plug&Go, il peut être personnalisé pour répondre à des besoins spécifiques à la suite par exemple d’un déménagement, d’un changement de lieu de travail ou encore pour la simple raison d’adopter une conduite plus ou moins sportive. S’inscrivant dans une approche circulaire du cyclisme, le produit possède un cadre modulable conçu pour durer toute une vie. En plus de la possibilité de customiser le système, cela signifie qu’on peut remplacer facilement les pièces cassées ou obsolètes. Un concept qui devrait minimiser les dommages causés à notre planète.

Des magasins partenaires en France

La politique générale de Ref Bikes met aussi l’accent sur la possibilité de reconditionner les pièces inutilisées, le but étant de prévenir tout problème de déchets pouvant survenir dans le futur. Le système Plug&Go se compose notamment de trois raccords, de trois tubes et d’une base. À l’aide d’une clé spéciale, ces composants peuvent être assemblés pour former le cadre du deux-roues. À noter que pour moduler un Ref bikes, il est nécessaire de se rendre auprès d’un magasin partenaire de la société dans la mesure où cette tâche nécessite des outils spéciaux et une technique particulière : le comptoir du cycle, Velo station, Bouticycle – L’Arbresle à Lyon, Au bon vélo, W – Ville & Vélo à Montpellier et Test & Ride à Paris.

Une expérience exceptionnelle

Avec comme slogan « réinventez votre mobilité », Ref bikes vise à offrir une expérience agréable et sans précédent aux cyclistes. « Le cadre de nos REF est 100 % made in France. Grâce à l’innovation Plug&Go, nous sommes capables de proposer un cadre de vélo fabriqué localement à un prix compétitif, c’est du jamais vu ! », peut-on lire sur leur site web.

La qualité n’est pas en reste. La start-up affirme avoir testé la robustesse du système sur des bancs d’essai. Les résultats se sont avérés très prometteurs. Le catalogue de Ref Bikes comprend actuellement quatre modèles de base : Essential Boost, Urban Boost, Essential et Urban. Que pensez-vous de cette innovation pour les cyclistes ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .