Sportcaravan dévoile la Cube 1, une mini caravane électrique compacte et fonctionnelle

Dans le monde du camping-car, le printemps est, comme pour les saisons, synonyme de nouveaux modèles, et de nouvelles innovations. Et, chaque année, ces innovations repoussent un peu plus les limites de la conception et des fonctionnalités. Cette année, ce sera peut-être le fabricant allemand Sportcaravan, qui se distinguera avec le Cube 1, une micro-caravane révolutionnaire qui affiche un design cubique unique. Compact et fonctionnel, il sera probablement votre futur compagnon de route, qui peut se remorquer avec un simple permis B, en France. Avec ses 3,20 mètres de long et seulement 1,55 mètre de haut, le Cube 1 est certainement le plus compact actuellement. Déjà disponible en Europe, il ne vous reste plus qu’à le découvrir en détail. C’est parti.

Les points forts du Cube 1

Vous n’aurez pas besoin de changer de voiture pour la remorquer. En effet, grâce à ses dimensions réduites, cette micro-caravane peut être remorquée par une petite voiture ou un véhicule électrique, et elle ne nécessite pas de permis de remorque. Sa taille compacte et son poids de 320 kilos seulement vous permettront de la ranger dans un garage, voire un parking souterrain pendant l’hivernage. Entrons un peu plus dans les détails extérieurs. Le Cube 1 se dote d’une tente sur le toit en option, accessible par une trappe de type camping-car. En ajoutant cette option, le Cube 1 peut confortablement accueillir jusqu’à 4 personnes puisque la tente de toit créé un espace supplémentaire. Enfin, elle se dote de pneus très larges pour aborder les terrains les plus escarpés, et vous offrir une stabilité à toute épreuve.

Une petite visite de l’intérieur ?

Pratique dans sa conception pour la déplacer, le maître-mot de son intérieur serait peut-être efficacité ! Par exemple, on trouve une étagère coulissante avec un plan de travail en planche à découper et une cuisinière portative. Cela permet de dégager l’intérieur, pour gagner de la place, et de cuisiner à l’extérieur, évitant, par la même occasion, les odeurs à l’intérieur. De plus, elle s’équipe de nombreuses étagères ouvertes, et de fonctionnalités intelligentes pour un rangement optimal. La pièce principale se transforme en petit salon, ou en espace de couchage en fonction du moment où vous l’investissez ! De chaque côté de la pièce, se trouvent de petites fenêtres qui laissent entrer le soleil et la lumière du jour. Voici tous les éléments qui composent son intérieur dans la version Cube 1 :

Coin couchage L 2050 × l 1300, comprenant rangements / ventilé, mémoire de forme, coussin réversible

Élément mural horizontal L 1300 × P 450 × H 450

3 étagères de rangement, aluminium peint par poudrage

1 sac de rangement (porte)

1 barrette à 4 crochets en acier inoxydable (porte)

3 x rail pour avion dont 5 x crochets

1 tête de lit à panneau mural noir mat avec poche de rangement, éclairage LED avec batterie Mignon, logo SPORTCARAVAN

Combien coûte le Cube 1 ?

Pour une fois, le modèle présenté est déjà disponible, en Europe seulement, puisque fabriqué en Allemagne. Le Cube 1 est proposé à un prix de départ de 12 900 € pour la version de base. Des modules complémentaires sont disponibles pour ceux qui recherchent des fonctionnalités supplémentaires, telles qu’une tente de douche ou des WC portatifs. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site sportcaravan.de. Que pensez-vous de cette innovante micro-caravane ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .