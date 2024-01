Jackery dévoile au CES 2024 une incroyable tente de toit bardée de panneaux solaires

L’overlanding est un périple qui se déroule dans un milieu reculé peu visité par les touristes. Cela signifie que le campeur prendra tout son temps. Du fait de l’éloignement, les adeptes doivent souvent utiliser divers équipements électriques essentiels. D’où la nécessité d’avoir un système d’alimentation électrique fiable et suffisamment puissant pour répondre aux besoins. Aux États-Unis, Jackery est l’une de ces entreprises qui conçoivent des solutions d’énergie verte portables. Ayant été fondée en 2012 et basée à Oakland, elle a présenté lors du CES 2024 un concept de tente de toit haut de gamme baptisé Jackery Solar Generator for Rooftop Tent. À noter qu’en plus de cet accessoire conçu pour les amateurs de camping, la société a présenté lors du salon technologique de Las Vegas d’autres produits fonctionnant à l’énergie solaire.

Une tente de toit triangulaire innovante

La Jackery Solar Generator for Rooftop Tent consiste en une tente de toit à coque rigide. Comme la plupart des modèles que nous avons déjà pu découvrir, elle arbore une forme triangulaire avec un cadre en A. Conçu pour être monté sur le toit d’un véhicule tout-terrain, le système comprend également une échelle légère et facile à ranger. La principale particularité de cette tente imaginée par Jackery concerne le fait que sa partie frontale comporte plusieurs panneaux solaires coulissants. Au total, il y a cinq modules photovoltaïques dont la puissance combinée est de 1000 watts. Comme si cela ne suffisait pas, la firme a prévu une centrale électrique portable E1000 Plus de 1,26 kWh.

Une conception intelligente

Grâce à cette centrale, le système offre une puissance maximale de 2000 watts. Fait intéressant, même si les modules solaires coulissants situés des deux côtés sont rangés, la batterie peut continuer à se recharger grâce au panneau solaire central qui est constamment exposé à la lumière naturelle. Cela signifie que même en roulant, le système électrique de la tente est en mesure de continuer à fonctionner. Par ailleurs, la tente adopte une conception permettant de l’utiliser tout au long de l’année, quel que soit le climat. En plus de sa structure rigide, elle est recouverte d’un tissu imperméable offrant une protection efficace contre la pluie.

Un éclairage personnalisable selon l’ambiance

À l’intérieur, Jackery a prévu un matelas moelleux en mousse à mémoire de forme. Il y a aussi un éclairage coloré à intensité variable. Grâce à sa conception innovante, la Jackery Solar Generator for Rooftop Tent a remporté le prestigieux prix Red Dot Design. Comme indiqué plus haut, il s’agit pour l’heure d’un concept.

On peut néanmoins s'attendre à ce que cette tente au design futuriste arrive sur le marché à l'horizon 2025. Plus d'infos : jackery.com.