Inspired Overland dévoile une nouvelle tente de toit « ultra-légère » en fibre de carbone (36 kg)

Les tentes de toit seraient-elles en train de devenir LES incontournables du camping et du loisir de plein air ? De nombreux fabricants, notamment aux États-Unis, se lancent dans la conception de nouveaux modèles, toujours plus légers et toujours plus performants. C’est au tour de l’entreprise californienne Inspired Overland (IO) de présenter sa tente de toit conçue en fibre de carbone, la RTT. Selon le site New Atlas, cette tente de toit serait actuellement la plus légère des États-Unis, voire du monde entier. Découvrons cette tente de toit unique au monde, déjà disponible aux États-Unis. C’est parti.

Présentation de la RTT d’Inspired Overland

Cette tente de toit est conçue avec une coque rigide en fibre de carbone et un cadre en aluminium. C’est, selon le fabricant, la plus légère au monde sur le marché. Elle pèse seulement 34 kg et est équipée de toutes les fonctionnalités essentielles, comprenant des fentes extérieures en T pour le montage d’accessoires sur des barres transversales. De plus, elle propose un toit anti-pluie à trois côtés avec lucarne pour contempler le ciel étoilé, un matelas pneumatique pour un confort ultime. Et ce n’est pas tout, il faut aussi ajouter deux conduits de chauffage/refroidissement pour intégrer un dispositif de chauffage diesel et assurer une ambiance chaleureuse ou détendue selon vos besoins.

Un petit tour à l’intérieur ?

À l’intérieur, la tente ultralégère en fibre de carbone propose un généreux espace de couchage de 213 × 127 cm, équipé d’un matelas pneumatique et d’un tapis anti-condensation inclus. Les trois parois en tissu polyester 2 000 D imperméable intègrent des fenêtres en maille zippées, tandis qu’un auvent, soutenu par un poteau, offre une protection supplémentaire à l’entrée arrière principale. De plus, deux conduits intégrés situés près des coins avant permettent aux utilisateurs de canaliser autant la chaleur ventilée que la climatisation, assurant ainsi un contrôle climatique optimal pour un confort toute l’année. La fente en T autour du cadre facilite le montage de barres transversales et d’accessoires.

Toutes les caractéristiques techniques de cette tente de toit et le prix

Dimensions : 2,18 m L × 1,32 m L × 0,20 m H

Zone de couchage : 2,13 m L × 1,27 m L

Poids : 36 kg

Cadre de couvercle rigide en fibre de carbone

Cadre en fibre de carbone et aluminium

Base de montage à rainure en T

Fentes en T extérieures pour le montage d’accessoires

Tissu Oxford polyester 2000D imperméable + protection UV

Double couture et thermocollage

Fenêtres respirantes avec tulle haute densité

Plusieurs points d’entrée extérieurs

Double toit pour gros temps avec puits de lumière

Rangement intégré avec sacs à chaussures amovibles

2X conduits de chauffage/refroidissement pour chauffage diesel/AC

Matelas pneumatique + coussin anti-condensation

Échelle télescopique réglable en aluminium

Couvercle de protection

Inspired Overland proposait sa tente de toit ultra-légère en fibre de carbone à un tarif spécial de précommande jusqu’au dimanche 19 novembre. Désormais, le prix est de 1824 € (1 999 $) pour un retrait sur place, ou 2007 € en livraison aux États-Unis. Les livraisons dans le monde entier devraient débuter au printemps 2024. En savoir plus ? Rendez-vous sur inspiredoverland.com. Avez-vous déjà essayé cette astuce ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .