Freeda, une mini caravane de Blackcamp qui peut accueillir jusqu’à 4 personnes et 4 vélos

Créée en 2021, Blackcamp est une start-up qui ambitionne de révolutionner l’univers du camping. Forte de l’expérience de l’entreprise dont elle est issue, à savoir la structure familiale Schwarz Anhänger fondée en 1947, la société a conçu la Freeda. Il s’agit actuellement de la plus petite caravane disponible sur son catalogue. Avec sa construction qui associe l’aluminium et l’acier, ce modèle possède un look à la fois moderne et élégant qui ne manquera certainement pas de ravir les passionnés d’aventures.

Une caravane à deux essieux

La Freeda est posée sur une remorque à deux essieux avec des suspensions AL-KO pour une fiabilité accrue, quel que soit le type de terrain. Elle présente un intérieur suffisamment large pour abriter tous les équipements et accessoires dont vous pourrez avoir besoin pour vivre confortablement lors de vos vacances. Avec un volume total dépassant les 4 000 l, la remorque est une véritable innovation. En effet, elle adopte une conception à tiroirs qui permet de ranger facilement ses différents modules. Son compartiment arrière dispose, par exemple, d’un tiroir pouvant accueillir jusqu’à quatre vélos.

Une kitchenette bien équipée

Si vous n’êtes pas un adepte du cyclisme, vous pouvez utiliser cet espace accessible via le hayon de la caravane pour ranger d’autres équipements : planche de surf, Go-Kart, Kayak, etc. La Freeda est aussi munie d’une cuisine comprenant une cuisinière à gaz à deux brûleurs, un évier, un réfrigérateur de 63 l et un réservoir d’eau douce de 60 l.

Pour recueillir les eaux usées, un autre réservoir de 20 l est prévu. Pour l’alimentation électrique, Blackcamp a équipé la caravane d’une batterie gel de 95 Ah.

Une tente de toit pour 4 personnes

Pour ce qui est de l’espace de couchage, la remorque propose une tente de toit escamotable procurant une vue à 360°. Ce compartiment peut accueillir jusqu’à quatre personnes. Que ce soit pour un camping entre amis ou en famille, la Blackcamp Freeda promet ainsi une expérience originale. D’ailleurs, la tente est fabriquée par Autohome. Elle est protégée par une coque rigide pour la préserver du vent et des intempéries. Comme si cela ne suffisait pas, la remorque est équipée d’un store extérieur intégré pour vous protéger du soleil. La Freeda est déjà en vente à partir de 23 900 €. Le prix varie en fonction des options choisies par l’acheteur. Plus d’infos : blackcamp.it.

