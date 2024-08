Le camping du Lac des Charmilles propose des tentes perchées à 1,80 m sur des structures en bois

Il y a vingt ans, lorsque l’on parlait « camping », cela évoquait ce que j’appelle le « vrai camping » et non des mobil-homes de luxe loués à prix prohibitifs. Non, le camping, c’est la tente canadienne montée sur ses piquets, avec ses sardines et ses ficelles. Et, c’est aussi le matelas pneumatique que l’on gonfle comme on peut, glissé sous le duvet dans lequel on s’emmitoufle ! Nous nous souvenons probablement tous des fameuses tentes Trigano, elles ont bercé notre enfance, si comme moi, vous approchez de la cinquantaine ! Dans le département de la Manche, à Torigni-sur-Viré, Trigano est toujours de la partie, avec les tentes Moorea ! Et, elles sont toujours en toile, aménagées et perchées à deux mètres de hauteur. Découverte.

Des tentes Moorea au Lac des Charmilles (50)

C’est un hébergement assez insolite qui est proposé au camping du Lac des Charmilles, situé au sud de Saint-Lô, qui rappelle le camping d’antan. Certes, les tentes proposées sont des hébergements prêts à vivre, mais ces dernières conservent les fondements du camping. Une toile de tente, deux lits et une table de pique-nique pour déjeuner. D’ailleurs le gérant du camping approuve mon analyse. C’est un retour à l’essence même du camping d’autrefois, du moins dans l’esprit, avec le retour des toiles de tente, explique Jean-François Yernaux sur Tendance Ouest. La différence avec une tente à monter, étant que le sol est en bois, et que les lits paraissent bien plus confortables que nos vieux lits de camp ! Perchée à deux mètres de hauteur, c’est un véritable dépaysement et un retour à la nature qui s’offre aux visiteurs. De plus, les tarifs vont de 23 à 33 € la nuit pour la tente. On est loin des 1 000 € la semaine pour certains mobil-homes de luxe, dans un camping !

Focus sur la tente Moorea de Trigano

Vous vous interrogez peut-être sur le fait qu’elle soit perchée à deux mètres de hauteur. En réalité, c’est un concept très intelligent qui permet, en cas de pluie, de glisser la table sous la terrasse et de s’y abriter ! Au camping, on vit dehors, pas enfermé dans la chambre. C’est pourquoi la terrasse est aussi grande que l’intérieur, avec 5,4 m² à l’extérieur. La tente en elle-même propose suffisamment de place pour deux personnes avec 271 cm de hauteur pour 347 cm de largeur et 311 cm de profondeur. Les grands gabarits apprécieront la hauteur de la tente pour pouvoir se lever sans se prendre la toile en pleine face !

Une structure en bois, et une vraie toile de tente par-dessus !

Vous l’aurez compris, j’adore ce concept de camping, un retour à la nature, que je pratique depuis mon plus jeune âge. En vieillissant, j’ai abandonné la tente à monter pour une tente déjà prête à nous accueillir. Néanmoins, je mets un point d’honneur à rester dans l’esprit camping, sans climatisation, sans salle de bain, ni évier, mais avec le bonheur de m’endormir bercée par le bruit des vagues du Médoc. La tente Moorea pourrait totalement nous convenir avec son armature en pin autoclave traite et sa toile beige en polycoton. Et, je ne dis pas que je ne tenterai pas l’aventure, une prochaine fois, pour vivre l’expérience de la tente perchée. Plus d’informations : trigano-hpa.com. Et, vous ? Vous êtes plutôt camping traditionnel ou mobil-home tout confort ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .