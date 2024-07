Tiny House : Baluchon dévoile une terrasse modulaire pour équiper vos maisons sur roues

Si vous nous suivez sur NeozOne, normalement, vous savez que nous aimons beaucoup les tiny houses, et particulièrement celles construites par l’entreprise Baluchon, installée en Loire-Atlantique. Pionnière en matière de tiny houses personnalisées, l’entreprise fabrique du « sur-mesure » pour tous ces modèles. Néanmoins, un petit souci se présentait pour les futurs propriétaires. Les tiny houses sont de petites maisons sur roues, livrées brutes, sans extérieur. Habituellement, elles sont mobiles et considérées comme des Habitations Légères de Loisirs. Cependant, elles deviennent, de plus en plus, des habitations principales dans lesquelles les propriétaires résident à l’année. Disposer d’une terrasse devenait, par conséquent, une option indispensable. Cette année, Baluchon propose donc des « modules terrasse », que je vous propose de découvrir sans attendre.

Les « modules terrasse » de Baluchon

Chez Baluchon, ils proposent désormais des modules de terrasses spécialement conçus pour les tiny houses. Chaque module offre 5 m² d’espace supplémentaire, et ajoute une touche nature, avec le choix du pin douglas pour matériau de construction. Et, évidemment, il est possible d’accoler plusieurs modules pour une terrasse plus grande. De plus, les modules terrasses sont réglables en hauteur et facilement déplaçables. Le transport est réalisé par camion benne, et le prix d’un module démarre à 1 350 € TTC. Si l’idée vous séduit, que vous soyez propriétaires d’une tiny house Baluchon, ou d’une autre marque, vous pouvez demander un devis par mail à tinyhouse.baluchon@gmail.com.

L terrasse, un élément indispensable pour les tiny houses

Que l’on choisisse une vie de nomade, ou une vie sédentaire en tiny house, la vie se déroule souvent à l’extérieur. Les accès aux tiny houses sont traditionnellement de petits escaliers, et les terrasses doivent être auto construites par les heureux propriétaires. Vous vous interrogez sur l’utilité d’une terrasse dans une tiny house ? Je vais vous aider à prouver son utilité ! En réalité, la terrasse devient un véritable prolongement de la tiny house, et propose une transition harmonieuse entre l’intérieur et l’extérieur. De plus, quelques mètres carrés de terrasse, offrent un espace de vie supplémentaire, que l’on peut aussi choisir d’aménager en cuisine d’extérieur, par exemple. Et, puis, il y a aussi le « côté pratique », comme avoir un endroit pour déposer les chaussures sales, essuyer le chien qui revient d’une balade en forêt, ou plus simplement, profiter du soleil, allongés sur vos chaises longues !

Retour sur l’histoire de Baluchon…

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore l’entreprise, sachez que Baluchon, est le « bébé » de Laetitia et de Vincent. En 2014, ils ont tous deux entamé un chantier d’auto construction de tiny houses, en Mayenne et en Loire-Atlantique. Quand leurs chemins se croisent en 2015, ils décident de fonder une entreprise qui construirait des tiny houses entièrement personnalisables. Ils s’entourent alors de professionnels du bois (charpentier, ébéniste, menuisier) et conçoivent des tiny houses fabriquées en France, selon les envies des clients.

Ainsi, la tiny house « Bois Perdus » de Laure, intègre une table rabattable cachée dans l'escalier ! Coline, elle, a préféré dans sa tiny house « Golden Hour » un palier de mezzanine permettant d'augmenter la hauteur sous plafond dans la chambre ! Retrouvez tous les modèles Baluchon sur le site officiel de l'entreprise.