Tiny House : une magnifique maison mobile avec une terrasse et un mur végétalisé dans la salle de bain

Vous aimez les tiny-houses et vous envisagez peut-être d’en faire construire une sur votre terrain pour y vivre, ou dans votre jardin pour en faire une pièce annexe. En France, il existe déjà de nombreux constructeurs de tiny-house, le phénomène suscite tellement d’intérêt que beaucoup se sont lancés dans l’aventure de la construction. Aujourd’hui, découvrons Tiny House Tarentaise, une entreprise basée à La Bathie, en Savoie. Cette entreprise propose plusieurs modèles de tiny-houses qui sont vendues avec trois types de finitions différentes : à aménager, clé en main, et autonome. Présentation de l’entreprise et du dernier modèle de tiny-house livrée : la Dejessi.

Tiny House Tarentaise, c’est qui ?

L’entreprise Tiny House Tarentaise est l’une des pionnières de ce type de construction en Savoie. Après les avoir découvertes au Canada, Damien Fugier, le fondateur, décide d’ouvrir la voie aux tiny-houses en Savoie. Tiny House Tarentaise fabrique donc des tiny houses, mais également des food-trucks, des bureaux, SPA mobiles ou encore des solutions pour les collectivités ou les professionnels du tourisme. Vous pouvez personnaliser chaque modèle en fonction de vos besoins et de vos envies.

Le modèle DEJESSI

Le nouveau modèle achevé de l’entreprise savoyarde se compose d’une chambre au rez-de-chaussée bercée de deux puits de lumières. La chambre comprend de nombreux rangements. On y trouve également une cuisine parfaitement aménagée et la pièce de vie. Cette pièce de vie s’ouvre sur une grande terrasse pour profiter de l’extérieur. Vous remarquerez que cette tiny house est une petite serre à elle toute seule, des plantes vertes ont été disposées dans toute la maison.

Mais le clou du spectacle si l’on peut dire, revient à la salle de bain ! Les propriétaires ont réalisé dans la salle de bain, un mur végétalisé de toute beauté ! Avec ce mur rempli de plantes vertes, les propriétaires doivent avoir l’impression de prendre leur douche en pleine nature. A l’intérieur, la décoration est soignée, claire et lumineuse et de nombreux rangements ont été pensés pour optimiser l’espace… Les images parlent d’elles-mêmes !

Les différentes finitions des tiny houses

Tiny House Tarentaise propose trois finitions pour les tiny houses quelque soit le modèle choisi :

Hors d’eau / Hors d’air avec une structure en chevrons Sapin + contreventement feuillard avec fenêtres, et isolation fournie à poser par vos soins. Le toit est isolé et couvert de bardeaux canadiens ou de tôle (au choix). Le bardage extérieur peut se faire en mélèze, red cedar, douglas ou sapin (au choix). L’aménagement intérieur se fait par vos soins. Modèle Hors d’eau / Hors d’air à partir de 25 000€ .

. Le pack Clé en main propose un extérieur avec le bardage choisi, la tiny étant livrée huilée et lasurée. L’intérieur est également aménagé selon les plans que vous aurez fournis, ainsi que les revêtements de sols, de murs et les finitions. Ce modèle peut également être livré décoré, une solution parfaite pour poser vos valises ou la louer. Modèle clé en main : à partir de 40 000€.

Le modèle autonome reprend toutes les caractéristiques du modèle clé en main, mais ajoute des panneaux solaires dont la puissance est calculée en fonction de vos besoins. Elle intègre aussi un système de stockage et de purification de l’eau qui dépendra de l’apport en eau (source, ruisseaux, puits…). Modèle autonome : à partir de 65 000€.

Contacter Tiny House Tarentaise

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Tiny Houses Tarentaise sur la page Facebook ou par mail sur contact@tinyhousetarentaise.com ou par téléphone au 06 20 14 24 17, ou encore via le formulaire de contact sur le site Tiny Houses Tarentaise.