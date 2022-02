Cette Tiny-House (absolument craquante) a sa propre serre sur remorque, une pergola et une balançoire !

En Caroline du Sud (Etats-Unis), il existe une entreprise qui a pour devise de faire le bonheur de ses clients, comme de nombreuses sociétés nous direz-vous ! Olive Nest Tiny Homes est une entreprise de construction de tiny-houses, qui fabrique ses micromaisons comme des œuvres d’art. Mary Susan Hanson, Randy Hanson et leur fille Melodie Aho lancent leur concept en 2017; le but est de vivre une vie simple sans artifice mais avec tout le confort souhaité. Au départ, ils développent une première tiny-house dans la ville de Greer, puis en construisent d’autres qui, petit-à-petit deviennent un village… Ils construisent une maison chaque année et voici leur dernier petit bijou : ELSA, une tiny-house de 30 m² absolument charmante !

ELSA, la tiny-house d’Olive Nest Tiny Homes

La nouvelle tiny-house de l’entreprise propose une surface de 30 m², à laquelle s’ajoute une seconde surface de 8 m² extérieure sur remorque elle-aussi. Les concepteurs y ont ajouté une charmante balançoire nichée sous une jolie pergola et une serre sur remorque individuelle. Cela agrandit considérablement la tiny et la relie à la nature ! Agrandir l’espace avec une surface utile et qui a du sens, c’était le projet de la fille du couple, Melodie Aho. La tiny ELSA se pare de planches de métal et de cèdre à joints debout, et se compose d’une serre et d’un porche attenants.

L’extérieur de la tiny

A l’extérieur, on peut voir que les revêtements sont en bois, et que le toit à pignon est recouvert de métal. La serre possède des murs de verre, et la terrasse est fabriquée en cèdre. Elle se dote également d’une petite cour, d’un patio en terrasse, d’un porche que les propriétaires ont gorgé de fleurs… Jardinières surélevées, serre apparente, la nature et les fleurs accueillent le visiteur dès l’extérieur de la tiny ! La famille Hanson possède des origines scandinaves, et pour eux, il était important de rappeler leurs racines dans la conception de la tiny Elsa. Un look simple et naturel s’est donc imposé à eux lors de la conception.

Et l’intérieur de la tiny ELSA, cela donne quoi ?

A l’intérieur, la lumière pénètre grâce à la terrasse et à de grandes baies vitrées… Celle lumière reflète sur des murs peints en blanc dans la cuisine et sur la mezzanine. Dans la cuisine d’ailleurs, on retrouve un plan de travail lumineux fabriqué en quartzite, un four mural, des armoires blanches, et le plancher en bois très clair. C’est un espace sobre qui se dote de 14 fenêtres disséminées sur toute la surface… La lumière naturelle inonde constamment l’intérieur de la tiny-house !

Côté couchage, elle peut accueillir deux personnes dans un lit queen size, un second couchage d’appoint est prévu dans le salon pour deux autres personnes. Les créateurs semblent avoir un goût prononcé pour l’art et ont installé quelques œuvres d’artistes sur la mezzanine, qui font office de séparation. Pour l’ameublement et toujours par rapport à leurs origines scandinaves, ils ont opté pour des meubles IKEA au design sobre et naturel que nous leur connaissons. Cette tiny-house semble être un petit écrin dans laquelle on doit pouvoir passer de chouettes moments au cœur de la nature… Nous, on adore et vous ?