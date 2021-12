Walipini : une serre semi-enterrée pour cultiver les légumes en toutes saisons

Un repas en famille et nous décidons de cuisiner certains légumes. Manque de chance, ce n’est pas encore la saison et nous trouvons notre bonheur nulle part ! Après avoir fait tous les supermarchés possibles, impossible de trouver le légume que nous recherchons…

Eh bien nous avons peut-être trouver une solution à votre problème. Un tout nouveau concept venant de Bolivie permet de cultiver n’importe quel légume à n’importe quelle saison. Et ce, sans se soucier du dérèglement climatique actuel !

Le walipini : un système pour cultiver les légumes en toutes saisons

La Bolivie est réputée pour cultiver les fruits et les légumes pendant toutes les saisons. Cette culture lui est impossible grâce à son concept : le walipini. Mais qu’est-ce que c’est ?

Le principe du walipini repose sur l’installation de serres semi-enterrées. Contrairement à ce que l’on croit, plus nous descendons en profondeur, et plus la température du sol augmente. Ce qui veut dire que même en hiver, la culture des tomates, par exemple, est possible. En effet, le fait que la serre soit semi-enterrée permet de protéger les fruits et légumes du gel.

Le walipini fonctionne sur le même principe qu’une cave à vin. N’importe quel grand consommateur de vin vous dira la même chose. Le vin se conserve dans une cave ! En effet, les températures présentent en souterrain permettent une meilleure conservation du vin. Eh bien le walipini procède de la même manière pour la culture des fruits et des légumes. Celui-ci permet de cultiver n’importe quels végétaux en toutes saisons !

Mais comment fonctionne un walipini ?

Tout d’abord, un il doit être enterrée à une certaine profondeur, et doit présenter une température comprise entre 10°C et 12°C. Grâce à cela, le propriétaire du walipini n’a pas besoin de s’occuper de réchauffer la serre. En effet, la chaleur de la journée est absorbée puis restituée la nuit lorsque les températures baissent.

Grâce à ce processus, les plantations cultivées dans le walipini se trouvent protégées du gel durant l’hiver. Afin d’obtenir assez de chaleur pour protéger vos cultures, votre serre doit être semi-enterrée à au moins 2 à 2,5 mètres de profondeur. De plus, le walipini doit se construire sous une forme rectangulaire avec l’un de ses grands côtés exposés plein sud.

Ce côté sera notamment celui qui permettra d’absorber le plus de chaleur possible. Son toit, quant à lui, devra être doté d’une inclinaison à 90° afin que les rayons du soleil pénètrent de façon perpendiculaire. Néanmoins, des systèmes de ventilation ainsi que de récupération d’eau seront nécessaires pour utiliser votre walipini de façon optimale.

Et sinon, comment faire un potager dans votre cuisine ?

La crise sanitaire dans laquelle nous nous trouvons à faire naître beaucoup de jardinier en herbe. Mais lorsque nous ne possédons pas de terrain, il est difficile de pouvoir créer notre potager. Eh bien sachez que les potagers de cuisine existent !

Esthétiques et pratiques, les potagers de cuisine séduisent de plus en plus. Pour l’installer c’est très simple: il vous suffit planter vos herbes aromatiques dans des pots. Vous pouvez également faire pousser des micros pousses ou encore des minilégumes. Quoi qu’il en soit, il faudra adapter vos plantes à votre cuisine. Si vous souhaitez quelque chose d’encore plus joli, n’hésitez pas à y ajouter des cactus !