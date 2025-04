Une serre avec vitrage solaire consomme moins d’eau (-29 %) et moins d’énergie (-57 %)

Une nouvelle étude parue dans la revue scientifique Cleaner Engineering and Technology détaille les résultats d’une recherche qui pourrait révolutionner le secteur de l’agriculture. Ayant été menée par une équipe composée de chercheurs de l’Université Murdoch en Australie et d’experts issus de ClearVue Technologies, celle-ci portait sur l’évaluation de l’impact de l’ajout de verre photovoltaïque aux serres. « Aucune démonstration pratique d’une serre solaire pleinement opérationnelle permettant d’évaluer sa consommation d’énergie réelle, sa capacité de production d’électricité et son potentiel de production végétale n’a été réalisée à ce jour », ont souligné les auteurs de l’article intitulé « Transparent solar photovoltaic windows provide a strong potential for self-sustainable-food production in future-looking greenhouse farming architectures ».

Un verre à haute transparence

Les chercheurs ont alors développé des plaques solaires photovoltaïques suffisamment transparentes pour laisser passer la lumière du Soleil tout en étant capables d’isoler l’intérieur des serres. Bien sûr, celles-ci sont également conçues pour produire de l’électricité. Pour vérifier l’efficacité de l’innovation, le groupe a construit une serre dotée de fenêtres photovoltaïques composées d’un verre à haute transparence fourni par ClearVue Technologies. La structure vitrée a été construite à Perth, en Australie. Elle se composait de quatre pièces faisant chacune 8 mètres de long et 6 mètres de large.

Plusieurs types de vitrages

Le premier compartiment a été doté d’un vitrage conventionnel, c’est-à-dire sans cellule photovoltaïque. De leur côté, les pièces n° 2, 3 et 4 ont été équipées de plaques de verre solaire au niveau de leur toit et de leurs murs. Cependant, pour une meilleure interprétation des résultats, le verre solaire utilisé n’était pas le même pour les trois compartiments. Celui de la pièce numéro 2 se composait de deux couches de polybutyral de vinyle (PVB) caractérisées par une concentration de dopage plus faible. La pièce n° 3, elle, utilisait du verre solaire comparable à celui du compartiment n° 2, mais combiné avec du polybutyral de vinyle qui possède une luminescence légèrement supérieure.

Des résultats intéressants

Par ailleurs, la quatrième pièce a été dotée d’une seule couche de PVB identique à celle du compartiment n° 2 associée à une couche intermédiaire de PVB ordinaire. La serre a été équipée au total de 153 vitres solaires. L’équipe y a cultivé 18 variétés de plantes différentes, allant de la laitue aux épinards, en passant par le poivron. L’électricité générée par les modules solaires transparents servait le jour à alimenter les systèmes de ventilation, les climatiseurs et les stores de la serre. Le surplus de production a été injecté dans le réseau.

Au cours de l'expérience qui s'est déroulée entre juillet 2021 et septembre 2022, les chercheurs ont constaté que la présence de panneaux de verre photovoltaïques avait permis de réduire la consommation énergétique de la serre de 57 %. La consommation d'eau a aussi baissé de 29 %. Concernant les plantes cultivées, elles ont présenté un rendement identique à celles des cultures horticoles de la pièce n° 1, à l'exception du riz et du maïs dont la récolte a été particulièrement mauvaise. Plus d'infos : sciencedirect.com.