Brite Solar dévoile un nouveau panneau solaire agrivoltaïque transparent qui protège les cultures

L’agrivoltaïsme est une technique qui consiste à combiner l’agriculture et la production d’électricité à partir l’énergie solaire. Récemment encore, nous avons vu que le concept pourrait favoriser la transition énergétique. Consciente des enjeux que représente ce secteur, l’entreprise grecque Brite Solar a lancé une nouvelle gamme de modules solaires agrivoltaïques bifaciaux. Celle-ci s’adresse aussi bien aux propriétaires individuels qu’aux coopératives agricoles, sans oublier les installateurs. Avec cette nouvelle offre, le fabricant, présent sur le marché de l’énergie solaire depuis quelques années, entend servir les agriculteurs désireux de construire des serres ou des auvents photovoltaïques.

Des panneaux solaires agrivoltaïques fiables et performants

Les nouveaux panneaux solaires agrivoltaïques reposent sur des technologies propriétaires brevetées. Ils adoptent une conception transparente, laissant passer la lumière solaire. On sait aussi que les modules intègrent de nouveaux types de revêtement en verre. Ces derniers protègent à la fois l’avant et l’arrière du verre supérieur. Comme indiqué plus haut, Brite Solar a fait le choix d’utiliser des cellules en silicium. Une combinaison qui, selon le patron de la société, Nick Kanopoulos, améliore la fiabilité et les performances des panneaux. Cela les rendrait d’ailleurs plus appropriés à un usage dans le domaine de l’agriculture. En effet, en plus d’être hydrophobe, l’un des revêtements possède des propriétés antireflets.

Favoriser la croissance des plantes

Contrairement au premier revêtement qui est déposé à l’extérieur du verre supérieur, le second est appliqué à l’intérieur du même panneau de verre pour réduire le rayonnement ultraviolet. « La réduction signifie que la lumière ultraviolette est absorbée par le revêtement et émise de l’autre côté dans la partie rouge de la lumière visible, où elle peut être utilisée à la fois par les plantes et les cellules solaires », a confié le PDG de Brite Solar à nos confrères de pv magazine. Toujours d’après ce haut responsable, leur technologie ne permet pas seulement de produire de l’électricité verte, elle protège également les cultures contre les éléments. De plus, elle favorise la croissance des plantes en optimisant la photosynthèse.

Un fabricant ambitieux

Le développement de cette nouvelle gamme de panneaux solaires bifaciaux s’inscrit dans la démarche de l’entreprise visant à établir une ligne de fabrication d’une capacité initiale de 150 MW dans la ville de Patras, en Grèce.

Pour financer ce projet, Brite Solar a levé 8,6 millions d’euros en capital-risque en janvier dernier. À terme, elle prévoit de doubler la capacité de production. Il faut savoir que malgré son jeune âge, la marque grecque est déjà présente dans plusieurs pays, entre autres, aux Pays-Bas, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Espagne, en Indonésie, à Singapour, en Chine et, bien sûr, en Grèce. Pour en savoir plus, voici le site de Brite Solar.