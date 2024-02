D’après cette étude, l’agrivoltaïsme pourrait accélérer la transition énergétique

La croissance de la population mondiale nécessite la mise en œuvre de solutions innovantes pour la production alimentaire et la production d’énergie. Des chercheurs de l’Université de Lisbonne et de l’Académie militaire du Portugal ont alors étudié un nouveau concept qui pourrait contribuer à relever en même temps ces deux défis. Dans une nouvelle étude publiée dans la revue Energy for Sustainable Development, le groupe de recherche affirme avoir trouvé un moyen idéal de concilier l’agriculture et l’énergie solaire. Connue sous le nom d’agrivoltaïsme, cette approche innovante consiste à utiliser les terres pour l’agriculture et la production d’énergie solaire photovoltaïque. Elle ouvre ainsi la voie à une transition durable vers une source d’énergie renouvelable.

Un retour sur investissement rapide

Selon les auteurs de l’étude, en plus de créer une relation symbiotique entre l’agriculture et la production d’énergie, l’agrivoltaïsme permet un retour sur investissement plus rapide grâce à l’optimisation de l’utilisation des terres agricoles. En effet, comparée aux fermes solaires traditionnelles et aux pratiques agricoles seules, cette technique procure plus de valeur aux patrimoines fonciers. Par conséquent, en investissant dans un parc agrivoltaïque, on pourrait amortir les matériels solaires en moins de cinq ans. Ce qui est également intéressant, c’est le fait que le système peut convenir à différents types d’agricultures. « Le concept Agri-PV peut être appliqué à de multiples types d’agricultures tels que l’apiculture, les serres, l’élevage et l’horticulture », note l’article.

Adapter pour avoir un meilleur rendement

Toutefois, afin d’obtenir des résultats optimaux, les chercheurs recommandent d’adapter l’approche mise en œuvre à la nature de l’activité agricole. « Pour chaque type d’agriculture, la mise en œuvre de la technologie Agri-PV sera différente afin d’avoir la solution la plus performante possible, tant sur le plan énergétique que sur le plan alimentaire », ajoute l’étude. Selon l’équipe, les systèmes agrivoltaïques peuvent tirer parti de la baisse du coût des panneaux solaires et de la demande croissante en matière de denrées alimentaires pour assurer une production alimentaire et une production d’énergie efficaces et durables.

Une approche qui intéresse de plus en plus de pays

Plusieurs pays explorent déjà ce concept qui consiste à associer l'agriculture et la production d'énergie. Parmi eux figurent la Chine, les États-Unis, le Japon et l'Allemagne. En France, rappelons que Feedgy, une entreprise française ayant été fondée en 2014, a récemment dévoilé ce qu'elle prétend être « le premier panneau solaire agrivoltaïque au monde ». Le module HS-B96 AgriPV a été développé en collaboration avec Huasun. Il convient aux serres et aux installations agrivoltaïques. Adoptant des cellules à hétérojonction, ce panneau solaire conçu pour produire de l'électricité tout en contribuant à l'amélioration des rendements agricoles se décline en cinq puissances, allant de 300 watts-crête à 320 watts-crêtes. Plus d'infos : sciencedirect.com.