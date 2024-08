Comment tirer parti des bâtiments de bureaux, ou des établissements publics, lorsqu’il est impossible d’installer des panneaux solaires sur le toit ? C’est probablement à cette question que répond l’invention de Yevgen Erik, ukrainien installé en Espagne. En effet, avec sa solution SolarGaps, il réinvente les panneaux solaires avec la création de stores, à énergie solaire qui suivent le mouvement du soleil. Cela ne vous rappelle rien ? Le tournesol, bien entendu, et c’est bien de cette fleur que l’inventeur s’est inspiré. L’Ukraine est en guerre contre l’envahisseur russe depuis plus de deux ans, et lorsqu’il faudra reconstruire, l’inventeur entend bien proposer sa solution innovante et très écologique. Je vous explique tout immédiatement.

Générer de l’électricité depuis leurs fenêtres

SolarGaps, a mis au point des « stores solaires » qui permettent aux habitants d’immeubles, d’appartements et de bureaux, souvent incapables d’installer des panneaux solaires sur leurs toits, de générer de l’énergie directement depuis leurs fenêtres. Cette idée est venue de la difficulté de placer des panneaux solaires sur un toit, ou de respecter les angles définis pour une production maximale. Et puisqu’il s’agit de stores, ils conservent leur fonction première : bloquer une partie de la chaleur extérieure. Ce qui réduit, par conséquent, l’utilisation de climatisation et ainsi, la consommation électrique.

Des lamelles photovoltaïques

Au départ l’idée était assez simple et part d’une constatation d’Eric Yevgen : « nous perdons tellement d’énergie par les fenêtres, j’ai compris à quel point nous devons prendre quelque chose de la nature et l’apporter dans nos maisons » a-t-il déclaré dans une interview accordée au journal Kiyv Independent. Pour répondre à cette problématique, il a inventé ces stores faciles à utiliser et qui ressemblent beaucoup à des stores vénitiens traditionnels, mais qui sont fabriqués en métal. Contrairement aux panneaux solaires classiques montés sur les toits, ceux-ci sont intégrés sous forme de lamelles qui s’ajustent automatiquement pour suivre l’orientation de la lumière solaire. Actuellement résident en Espagne pour cause de conflit armée, son entreprise a été fondée à Kiev en 2016 et a reçu, depuis, 1,5 million de dollars d’investissements privés et 1 million de dollars de subventions financées par la Commission européenne.

Faciliter l’autonomie et l’autoconsommation

Lorsqu’il a fondé SolarGaps, d’Eric Yevgen ne se doutait pas que les stores solaires auraient une tout autre utilité. En 2016, l’Ukraine vivait dans une paix relative, même si la Crimée avait déjà été annexée par la Russie en 2014. Depuis février 2022, le conflit armé se déroule sur le sol ukrainien, provoquant des coupures totales d’électricité. Les habitants équipés des SolarGaps peuvent ainsi profiter d’électricité fournie par leurs stores. En effet, si ces derniers sont reliés, par une prise, à une batterie résidentielle, alors ils peuvent stocker de l’électricité utilisée durant les coupures.

Et, il conclut par cette phrase : « les Ukrainiens veulent survivre. Ils connectent les SolarGaps aux batteries et peuvent vivre correctement ». Parfois, les guerres font naître de nouvelles inventions, ou de nouvelles utilisations d'un produit existant, comme c'est ici, le cas pour les stores SolarGaps. Plus d'informations : solargaps.com.