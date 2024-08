Cette entreprise propose un kit pour ajouter des panneaux solaires sur le toit d’un abri de jardin

Nous sommes nombreux à disposer d’un abri de jardin, pour entreposer nos outils, pour bricoler, ou aménagé en cuisine d’été. Ces derniers disposent évidemment d’un toit que nous n’exploitons que très rarement. Or, profiter de l’énergie solaire pour produire de l’électricité est un concept très en vogue actuellement. Ce que l’on peut comprendre après les dernières hausses des tarifs de l’électricité, même si ceux-ci devraient baisser cette année. Pourquoi, dans ce cas, ne pas utiliser la surface de toiture de votre abri de jardin pour y installer des panneaux solaires photovoltaïques ? Pratiques pour alimenter l’abri lui-même, un chauffage ou une pompe de piscine, ou l’éclairage extérieur, ce sont de belles économies qui vous attendraient. Je vous dis tout sur les toitures solaires légères pour abris de jardin. C’est parti.

Un exemple avec la solution Simplifix

Le kit Simplifix, livré directement chez vous depuis l’usine, comprend tout le nécessaire pour une installation solaire complète. Ce kit inclut des chevrons en aluminium laqué disponibles en deux finitions : gris anthracite RAL 7016 ou blanc RAL 9010, ainsi que des panneaux solaires photovoltaïques de 400 W. En plus de ces éléments, le kit est équipé de micro-onduleurs, des connectiques, et d’un boîtier AC. Cette surtoiture solaire est composée d’un ou plusieurs panneaux cadrés de 30 mm d’épaisseur. Grâce à la structure légère des chevrons en aluminium, elle est résistante aux intempéries, à condition que les fixations soient bien adaptées et correctement installées.

Une solution d’appoint non négligeable

Avant de vous lancer dans l’achat d’une toiture solaire de jardin, vous devez identifier vos réels besoins. En effet, de la surface des panneaux dépendra évidemment la quantité d’électricité produite. De plus, gardez en tête, que la toiture solaire de jardin sera une solution d’appoint, mais qu’elle ne pourra pas surseoir à la totalité de vos besoins en électricité. De plus, tenez compte de la disposition de votre toiture, mais également de son emplacement. Si votre toiture est inclinée, la partie la plus au sud sera, assez logiquement, plus productive que celle située de l’autre côté. Enfin, si votre abri de jardin dispose d’un toit plat, alors vous devrez prévoir des kits pour obtenir l’inclinaison parfaite. Néanmoins, investir dans des panneaux solaires pour votre cabane de jardin est non seulement une décision écologique, mais aussi économique. Cela vous permet de profiter d’une source d’énergie renouvelable et gratuite, tout en réduisant vos factures d’électricité. Et, vous ferez un geste pour la planète, ce qui n’est pas négligeable soit dit en passant.

Facile et rapide à installer

Une fois que vous aurez identifié vos besoins et jugé de la faisabilité de vos travaux, vous bénéficierez de tous les avantages d’une toiture solaire de jardin. De plus, les panneaux permettront de briser l’entrée de chaleur dans ces petits abris souvent mal ou pas isolés. Quant à l’installation, elle est semblable à celle d’une toiture de maison. Ainsi, les panneaux sont fixés à quelques centimètres de la couverture pour assurer une bonne ventilation et optimiser la performance des panneaux. La seconde option, étant de remplacer la toiture de l’abri dans sa totalité.

Parfois les toitures sont en feutre bitumé, ou en matière plastique imitation tuiles, des couvertures qui peuvent ne pas résister au temps. En choisissant l’option de toiture solaire complète, vous réalisez une double opération. En effet, cela vous permet non seulement de capter l’énergie solaire, mais également de protéger votre abri des intempéries. Sachez par ailleurs qu’il existe des solution « clés en main » comme celle de BonneCabane ou encore celle de Sunvilla, mais elles sont un peu plus onéreuses. Quant au kit Simplifix, vous pouvez le retrouver sur le site fermeture-online.com au prix de 1 962 €. Cette solution pourrait-elle vous convenir ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .