BonneCabane, un étonnant abri de jardin prêt à l’emploi équipé de panneaux solaires

Polyvalent, l’abri de jardin est sans aucun doute l’option idéale et pratique pour faire un espace de rangement, un atelier de bricolage, un bureau ou un coin de repos à l’extérieur (attention toutefois à la taxe dédiée). Il est d’ailleurs possible de pousser encore plus le concept en le combinant à un système d’énergie renouvelable, comme des panneaux solaires. Sur le marché, il existe des modèles innovants comme celui de BonneCabane, un abri de jardin solaire que nous avons découvert un peu par hasard. Cette petite cabane innovante de fabrication française a été développée et produite par la petite entreprise grenobloise éponyme. Celle-ci a obtenu en septembre 2020 le label « Solar Impulse », pour sa solution propre et rentable.

Une cabane de jardin prête à l’emploi (plug and play)

Selon les informations disponibles sur le site de l’entreprise, BonneCabane est entièrement préfabriquée en atelier, avec un contrôle qualité rigoureux. Elle est livrée prête à être installée sur le terrain préalablement préparé du client. L’abri de jardin est déposé l’aide d’un camion-grue et des plots réglables sont utilisés pour ajuster la planéité du site et limiter le contact de la structure de l’abri avec le sol. Avec une surface de plancher de 8,75 m², l’emprise au sol de cet abri de jardin est comparable à une place de parking. L’espace utilisable mesure près de 5 m². Quant à son architecture, elle est sobre et attachante, avec un porche d’entrée couvert, un intérieur en bois massif et un extérieur en parement métallique.

Une installation solaire rentable

La BonneCabane est un premier pas pour favoriser l’autoconsommation chez les particuliers. Grâce à ses six panneaux solaires (en silicium) de 2 kWc au total, elle peut fournir 1 600 à 2 200 kWh d’électricité par an, des chiffres qui dépendent évidemment de l’orientation et des conditions d’ensoleillement. Cette production électrique peut directement être injectée dans le réseau électrique de la maison ou utilisée pour chauffer l’eau d’une piscine par exemple. Il est également possible de stocker l’énergie excédentaire dans des batteries ou de la revendre à EDF (si vous respectez les normes strictes en la matière). L’entreprise explique que la « façade active » de la cabane doit idéalement être exposée au soleil pour optimiser son fonctionnement. L’installation permettrait à ses utilisateurs de réduire leurs factures d’électricité de 20 à 70 % promet l’entreprise (encore une fois, cela dépendra de nombreux facteurs).

Une conception écologique et durable

L’entreprise explique avoir minutieusement sélectionné les matériaux utilisés pour fabriquer cette cabane innovante. La structure, le plancher, la porte, les murs et les pans de toit, sont construits en bois massif provenant des « forêts durables » labellisées PEFC et FSC. Le fabricant précise qu’il a privilégié ce matériau, car celui-ci séquestre naturellement le carbone. Quant au bardage en aluminium, il provient de matériaux recyclés et recyclable à 100 %. Ce métal inaltérable bénéficie d’une longue durée de vie (jusqu’à 40 ans).

Après 20 ans de bons et loyaux services (durée de vie moyenne annoncée) tous les matériaux pourront être retraités et réutilisés. Toutes les installations électriques sont intégrées et vérifiées en atelier. Ce qui permet d’éviter tout risque d’incendie et de fuite d’eau. Précisons pour conclure que ce produit solaire est livré prêt à l’emploi, avec notamment trois micro-onduleurs garantis 10 ans. Plus d’informations : Bonne-cabane.fr. Que pensez-vous de cet abri de jardin solaire ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou me signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .