Mon Alvéole : cette entreprise fabrique des abris de jardin et des petites maisons en carton

Depuis quelques mois, les maisons en carton cartonnent dans le secteur de la construction. Après les tiny-houses et les maisons conteneur, ces petites maisons totalement écologiques deviennent une nouvelle alternative pour ceux qui souhaitent devenir propriétaires. Elles se construisent en quelques jours et peuvent faire office d’abri de jardin, de studio pour un proche, d’atelier ou encore d’espace de télétravail. Une entreprise située à La Baule-Escoublac (44), « Mon alvéole », s’est spécialisée dans la construction d’abris en carton. Le principe constructif se fonde sur une ossature bois et le matériau IPAC des plaques de carton alvéolé qui facilitent la construction et en réduisent le coût au mètre carré. Découverte.

Mon alvéole, c’est qui ?

L’entreprise située en Loire-Atlantique propose la construction d’espaces de vies indépendants, solidaires et écoresponsables qui ne nécessitent pas de permis de construire. La construction d’une dalle de béton n’est pas obligatoire, ce qui permet d’imaginer des milliers d’aménagements différents, construits en quelques heures. Mon alvéole vend donc des espaces de vies clés en main et s’adresse aux particuliers, mais également aux collectivités, aux associations ou microentrepreneurs. Les modules proposés ont une surface de 10 à 20 m² et s’adaptent aux besoins du client. Avec un design élégant et une construction en matériaux écoresponsables et durables, ils devraient séduire de nombreux futurs acheteurs. Réalisés en collaboration avec une structure d’insertion, ils permettent aussi la réintégration de personnes en situation précaires ou fragilisées par le travail.

Quel est le principe constructif utilisé par Mon alvéole ?

Le procédé de construction allie une ossature bois, et des plaques de cartons alvéolés IPAC®. Les petites maisons en cartons existent de plusieurs largeurs (2,50 m / 3,00 m / 3,50 m / 4,00 m) et leur longueur varie de 3,80 m à 6,28 m. Les modules sont livrés finis et assemblés, directement sur le terrain d’accueil et montés en quelques heures. Ces « Alvéoles » se composent d’une ossature bois (sols, toit et murs) et les murs sont constitués de cartons alvéolaires IPAC®. Le plancher est constitué de la même manière, avec un plancher collaborant sec en sus. Le toit est plat, en aggloméré traité à cœur, doté d’une membrane d’étanchéité avec rebords issue du recyclage. L’installation se fait sur des pieds métalliques ajustables, qui peuvent être posés sur une dalle en béton, ou sur des plots en fonction de la configuration du terrain.

La partie structurelle bénéficie d’une garantie décennale, comme pour toute construction. Les structures Mon alvéole se dotent d’un système de chauffage innovant avec des radiateurs disposant de la technologie Liquid Stone, et donc de radiateurs électriques en aluminium à haut rendement, d’un thermostat intelligent. Les murs extérieurs peuvent être recouverts de différents matériaux ou rester bruts. Quant aux murs intérieurs, ils sont prévus pour recevoir une vêture en panneaux mélaminés ou une toile tendue.

Le matériau IPAC® qu’est-ce que c’est ?

En collaboration avec DS Smith Packaging, l’une des plus grandes entreprises européennes, spécialisée dans le recyclage du carton et du papier, Bat’IPAC a inventé un système constructif innovant 100 % recyclable. L’IPAC est un matériau fabriqué à base de carton, un matériau recyclable jusqu’à neuf fois sans apport de matière neuve. Matériau majeur dans la construction utilisé pour constituer les murs, le toit, les planchers et les cloisons de distribution d’un bâtiment.

Ces plaques de cartons alvéolées sont un atout majeur pour de nouvelles constructions écologiques et durables et Mon alvéole ne s’y est pas trompé. Les panneaux autoportants IPAC apportent une parfaite isolation thermique et acoustique qui protègent la maison de l’eau et de la lumière, et n’ont qu’un infime impact sur l’environnement. L’alliance de deux savoir-faire permet désormais une nouvelle alternative écologique dans le domaine de la construction, un domaine industriel parmi les plus polluants actuellement, et c’est une excellente nouvelle ! Plus d’informations : monalveole.com