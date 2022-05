Bat’Ipac : des maisons innovantes et écologiques fabriquées en carton

Et si votre prochaine maison était en carton ? Nous connaissons désormais les maisons « métalliques » faites de containers d’expédition; nous connaissons aussi celles fabriquées en bois comme les tiny-houses ou les maisons en A. Ajoutons enfin la maison traditionnelle en parpaings et ciment, la maison de hobbit et la maison troglodyte. Vous pensiez avoir fait le tour, et bien pas tout à fait ! Hubert Lé, l’inventeur de l’Ipac (isolant porteur alvéolaire cellulosé) a eu l’idée de construire avec du carton. N’allez pas imaginer que de simples cartons de déménagement pourront faire l’affaire ! L’idée étant de concevoir un matériau spécial pour le bâtiment. On va tout vous expliquer.

Bat’Ipac c’est quoi ?

Bat’Ipac c’est le nom donné à cette nouvelle matière innovante. Concrètement; les feuilles de carton sont collées les unes aux autres avec une matière fabriquée à partir d’amidon de maïs. Grâce à cette technique, il est possible, selon Alain Marboeuf, PDG de Bat’Ipac, de travailler sur les cloisons et d’obtenir des épaisseurs de murs situées entre 5 et 25 centimètres… Pour construire une maison, il faudrait alors 15 à 20 tonnes de cartons.

Une maison construite en un temps record

Quatre jours ! C’est le temps donné par le fabricant pour construire une maison… Il faut dire que le carton est un parfait isolant à l’état d’origine. Les plaques alvéolées sont, de plus, hydrofugées, grâce à une couche de polypropylène. Assemblées ensuite sur des cadres en bois, en atelier, ces panneaux étanches peuvent mesurer jusqu’à 12 mètres de long et peuvent aussi aider à la rénovation des toitures. Grâce à cette technique innovante, il est donc possible de construire une maison en quatre jours sans un seul milligramme de béton. Bat’Ipac a déjà livré une centaine de maisons, mais également des bâtiments commerciaux et un projet de logements HLM est en cours dans la métropole de Brest.

Pourquoi du carton ?

Le ciment pollue, ce n’est plus un scoop… La chaleur des fours nécessaire à la fabrication du ciment émet une quantité assez astronomique de gaz à effet de serre. Le carton a, par ailleurs d’autres avantages indéniables quant à l’utilisation dans la construction. Il est recyclable sept fois, et la matière première est loin de manquer. Précisons que le carton utilisé est un carton recyclé et non fabriqué en détruisant des forêts pour l’occasion. Le carton d’emballage se retrouve, la plupart du temps, incinéré à des fins de productions de chaleur… Le coût de la construction d’une maison « en carton » est semblable à celui d’une maison en parpaings, avec les effets néfastes sur l’environnement en moins.

Enfin, cette matière qu’est le carton est un bien meilleur isolant phonique et thermique que les matériaux traditionnels. On connaissait déjà les meubles en carton, réputés pour la facilité de construction, le coût inférieur aux meubles traditionnels et la solidité. Place donc désormais aux maisons en cartons. Alors, le carton est-il LE matériau d’avenir de la construction ? Probablement, mais il faudra encore dépasser les barrières psychologiques d’une maison autre qu’en ciment et parpaings… Et cela pourrait prendre encore quelques années, pour que les choses et les mentalités changent ! Plus de renseignements : rendez-vous sur le site batipac.pro.