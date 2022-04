KarTent : des tentes en carton 100% recyclables (et qui résistent à l’eau) pour les festivaliers

Depuis deux ans, les festivals de musique estivaux ont, pour la plupart été annulés en raison de la crise sanitaire. Normalement, si les choses restent en l’état, ils devraient tous revenir cette année: Francofolies de la Rochelle, Vieilles Charrues de Carhaix ou Eurockéennes de Belfort pour ne citer que ceux-là. Dans ces festivals, les participants dorment généralement sur place, dans une tente ou à la belle étoile… Et après chaque festival, ce sont des dizaines de tente qui sont laissées à l’abandon, posant des problèmes de déchets et de pollution. Pour tenter de résoudre ce problème, une entreprise néerlandaise, Kartent, propose depuis quelques années de drôles de tentes en carton… Leurs forces : un prix tout à fait abordable et un recyclage complet en cas d’abandon ! Présentation.

KarTent c’est qui ?

La naissance de KarTent émane de la constatation de ses deux fondateurs Jan et Wout: après les festivals, ils remarquent que de nombreuses tentes sont abandonnées par les festivaliers, environ une tente sur quatre. Les petites canadiennes ne coûtent que quelques euros, et les festivaliers n’hésitent pas à les laisser sur place. Les deux hommes pensent alors à une solution : une tente en carton étanche pour deux personnes. La KarTent voit alors le jour, et propose une alternative aux tentes traditionnelles qui causent des dégâts et de la pollution. Abandonnées, les KarTent sont récupérées par les agents, puis recyclées à 100%. La tente en carton était le premier produit de l’enseigne, quelques années plus tard, ils proposent toujours les tentes, mais également des lampes et même des maisons pour chats ou paniers pour chiens… En carton bien entendu !

La KarTent en détails

La tente en carton KarTent est donc en carton entièrement recyclable et circulaire. Elle peut être utilisée dans les festivals mais également dans un jardin pour des enfants qui adoreront « l’effet cabane » ! A l’intérieur, il est possible de dormir à deux adultes dans un espace suffisamment grand pour être confortablement installé… Un festival sous la pluie ? Pas de soucis, la KarTent est totalement étanche et vous gardera au sec et au chaud, le carton étant un parfait isolant ! Par ailleurs, ces tentes sont toutes livrées brutes et couleur carton. Mais rien ne vous empêche de la customiser avec de la simple gouache ou des bombes de peintures (écologiques évidemment) … Elle ne pèsent que 13 kilos, un peu plus lourdes que les tentes qui se déplient, sans piquet, mais plus légères que les vraies canadiennes avec sardines et piquets de tente ! Ces tentes en carton sont expédiées depuis les Pays-Bas, et arrivent en quelques jours seulement en France.

Combien coûte une tente en carton ?

La tente en carton KarTent coûte aujourd’hui 67€ sur le site dédié, et elle est en promo en ce moment. Les festivals musicaux débuteront bientôt, c’est donc le moment d’en profiter ! Si vous êtes organisateur de festival et que vous souhaitez proposer une alternative au public, Kartent propose également des prix dégressifs en commandant plusieurs tentes en cartons… Livrées à plat, elles se montent en quelques minutes et permettent de dormir à l’abri sans pour autant polluer la nature. Elles existent déjà depuis quelques années, mais après deux ans d’absence de festivals, il est temps de reprendre de bonnes habitudes ! Une belle idée non ? Plus d’infos : shop.kartent.com