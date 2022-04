Tentsile : Universe, une tente innovante qui se transforme en hamac ou en radeau…

Votre destination de vacances se profile et vous envisagez de camper au bord d’un étang, entouré d’arbres et d’eau ? Nous avons peut-être déniché la tente idéale qui vous permettra de dormir en hauteur, mais également de pêcher sur l’eau, à l’abri du vent… Cette tente, proposée par The Tentsile Universe a été lauréate du prix The Manual & Men’s Journal Best in Show et de l’équipement de l’année du Gear Institute. La tente Universe se destine à accueillir 5 personnes et permet une installation à 3 éléments : Eau – Air – Terre ! Hamac, tente ou radeau, c’est vous qui choisissez sa fonction ! Présentation.

Une tente hamac / radeau, vraiment ?

La base de la tente est gonflable et rigide. Elle offre une isolation en modes sol et air, mais permet également à la tente de flotter sur l’eau. Que vous souhaitiez bronzer au milieu d’un plan d’eau ou pêcher vos poissons pour le dîner, il suffira de faire glisser votre tente sur le plan d’eau. A l’intérieur, l’espace est suffisant et lorsqu’elle est repliée, elle tient dans un petit sac à roulettes facile à déplacer. Vous pourrez donc installer la tente sur Terre, la transformer en hamac et la suspendre sur trois arbres ou la laisser flotter sur l’eau… Un produit trois-en-un qui devrait ravir les passionnés de bivouac près d’un étang.

Les caractéristiques de cette tente hamac radeau

Le constructeur préconise une hauteur d’1.20 mètre si l’installation est faite en hamac, et indique que la tente ne doit pas être utilisée plus de trois mois en continu. L’Universe est conçue avec un plancher renforcé de sangles qui permet la solidité de la structure, mais également le confort pour dormir. Chaque couchage est séparé et permet de garder sa place, même suspendu dans les airs. Les sangles permettent d’équilibrer les poids et empêchent les occupants de se retrouver les uns sur les autres, au milieu de la tente !

Elle est conçue pour 5 adultes (au sol) et 3 adultes (dans les airs), l’Universe peut supporter un poids massif de 440 kg. Elle s’équipe d’un filet anti-insectes intégré pour vous protéger des insectes et autres bestioles. La toile peut être intégralement retirée pour profiter de la vue, ou laissée pour vous garder au sec. L’auvent permet de stocker du petit matériel si la tente est au sol, ou procure un petit abri pour prendre les repas.

Combien coûte cette tente très originale ?

La tente Universe est livrée avec :

Planche de SUP gonflable Universe Base

Filet anti-insectes

Parapluie à tête hydrostatique 5000

6 perches en alliage d’aluminium anodisé de 11 mm de diamètre (orange)

Un jeu de mâts Central Hub avec mâts en alliage d’aluminium anodisé de 11mm de diamètre

Le tissu de hamac géant Trillium

3 boucles à cliquet larges et robustes, 3 sangles en polyester, 12 chevilles à vis jaunes géantes à faible impact, 3 WaterGates Large, 12 cordes élastiques de 2 m d’épaisseur (4 mm), une ancre en acier de 8kg, une corde de 10m

Pompe à main et pompe électrique

3 enveloppes d’arbre bleues de 2m avec velcro

10 crochets de rechange

un sac de tente pour la ranger

Son prix est assez élevé puisqu’elle coûte 3999$ soit 3680€…Elle est disponible sur le site de la marque directement.