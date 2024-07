La tente Thule Outset s’accroche directement sur la boule d’attelage de votre voiture

Si vous êtes adeptes du camping, et, il y en a 5 511 en France selon l’INSEE, vous connaissez forcément la marque suédoise, Thule ! Fondée en 1942, cette marque est probablement LA référence en matière de matériel de camping, coffres de toit, ou tentes innovantes. Mon coffre de toit était un Thule, et je l’ai gardé pendant des années, avant de le céder à mon fils… Je pense qu’il a plus de 15 ans, Thule c’est « du solide » et « du durable ». Cette année, la marque suédoise revient avec une tente à mi-chemin, entre celle de toit et celle que l’on accroche au coffre de la voiture. Son nom, la Thule Outset, avec la particularité de s’accrocher sur la boule d’attelage. Je vous embarque pour une petite découverte de cette tente innovante. Suivez le guide !

Thule Outset, l’innovation à l’état pur

En installant une tente sur une boule d’attelage, vous améliorez votre expérience en extérieur, tout en dégageant l’accès au coffre. Installée en quelques minutes, elle s’avère très confortable, et parfaitement accessible, ce qui n’est pas le cas de toutes les tentes ! De plus, étant surélevée par rapport au sol, la tente Thule Outset vous permet de vous isoler des insectes (fourmis) ou de la boue en cas d’intempéries. À l’intérieur, vous vous sentirez « comme à la maison », avec un intérieur spacieux et confortable, prévu pour trois personnes. Et, si vous êtes adeptes de photographies de paysages ou de couchers de soleil, la Thule Outset vous offrira des vues panoramiques, à couper le souffle.

Pratique et compacte

Imaginons que vous partiez seul, ou avec des enfants en bas-âge, vous ne pourrez compter que sur vous-même pour le montage de la tente. En temps normal, c’est loin d’être évident. Avec la Thule Outset, vous n’aurez besoin de personne, pour l’installer, elle est prévue pour être amarrée et déployée par une seule personne, en quelques minutes seulement. De plus, vous ne serez pas obligés de la démonter à chaque excursion, elle peut être détachée de la boule, et verrouillée afin de la retrouver à votre retour ! Et, lors de vos trajets, elle a été conçue avec une forme aérodynamique qui n’a que très peu d’impact sur l’autonomie de la batterie, ou sur le carburant consommé. À l’intérieur, vous découvrirez un espace spacieux et confortable, dans lequel vous pourrez vous asseoir pour admirer le paysage, ou faire une pause lecture, à l’abri. Enfin, pour passer de belles nuits sous les étoiles, c’est un matelas de 7 cm qui vous accueillera ! Et, surtout, ne craignez pas la pluie, elle est fournie avec une housse imperméable qui peut être déployée pour vous en protéger.

Les caractéristiques techniques

Capacité de couchage : 3 personnes

Dimensions (ouvert) : 264 × 144 × 178 cm

Dimensions (fermé) : 144 × 74 × 90 cm

Empreinte de couchage : 225 × 134 cm

Hauteur interne de pointe : 113 cm

Poids : 70 kg

Capacité de poids statique : 300 kg

Toile de la capote : ripstop en polyester 600D respirant et imperméable

Saisons : toutes

Quant au prix de la dernière-née de la gamme Thule, il est de 3 999,95 €, un budget élevé, mais votre confort sera assuré en toutes circonstances. En savoir plus sur cette tente innovante, rendez-vous sur le site officiel : thule.com. Cette tente innovante pourrait-elle vous intéresser ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .