Wind Anchor, une tente de camping ultralégère (780 g) qui défie les éléments

Que diriez-vous d’une petite virée en camping quand vos vacances seront terminées, histoire de prolonger un peu le plaisir ? Ne vous attendez pas à découvrir un camping-car luxueux, l’innovation que je vous présente, c’est plutôt un retour au camping traditionnel. En effet, la start-up Thecatal, spécialisée dans les équipements de plein air, continue d’innover en matière de camping. Après avoir lancé une tente imposante conçue pour abriter à la fois l’homme et la machine, elle dévoile cette année une tente de randonnée ultralégère. Cette tente, baptisée Wind Anchor, qui pèse seulement 780 g, se monte en 10 secondes, résiste aux vents violents, et peut-être utilisée comme une tente suspendue entre deux arbres grâce à un hamac. Découverte.

Innovante et facile à installer

Le fabricant annonce une installation en 10 secondes, néanmoins ce temps doit uniquement correspondre à celui nécessaire pour installer la toile. Je doute un peu du fait qu’il faille 10 secondes pour installer les piquets, assembler le mât, et la sortir du sac. La forme de cette tente, semi-conique, en forme de losange, lui confère, en plus d’une installation facile, une excellente résistance au vent. Thecatal affirme que la tente peut supporter des vents de force ouragan, allant jusqu’à 113-129 km/h selon l’échelle de Beaufort. En revanche, nous ignorons sa capacité de résistance aux pluies, cela ne semble pas indiqué.

Légère et polyvalente

La tente Wind Anchor Pro, la plus légère de la gamme, pèse seulement 780 g (mât et piquets inclus). Avec son sac de transport, elle occupe un espace minimal de 28 × 10 × 10 cm et pèse un peu plus de 800 g, même avec les haubans supplémentaires pour renforcer sa stabilité. Le fabricant indique que cette tente peut accueillir « une personne et demie » ? Disons qu’elle est surtout prévue pour une personne et ses bagages à l’intérieur. Une fois, à l’intérieur, et pour améliorer la circulation de l’air et réduire la condensation, la tente Wind Anchor est équipée de six ouvertures de ventilation. Elle dispose également de deux grandes portes en filet avec des rabats anti-tempête, assurant une meilleure aération tout en protégeant contre les intempéries.

Besoin d’un hamac : c’est possible !

La forme en losange de la tente permet de la monter entre deux arbres, sur un hamac existant. Bien qu’elle ne soit pas directement fixée aux arbres, elle peut être suspendue pour proposer une alternative de camping en hauteur. Outre sa légèreté, la Wind Anchor inclut plusieurs poches de rangement, dont un compartiment avant pour garder les chaussures au sec et ventilées, séparé de la zone de couchage principale. Passons maintenant au prix de cette innovation, avec une campagne lancé sur Kickstarter pour financer la production de la Wind Anchor.

Le modèle Pro est disponible pour 227 € (soit une réduction de 32 % sur le prix de détail prévu). La version standard, légèrement plus lourde, est proposée à partir de 181 €. Retrouvez la tente, Thecatal en précommande sur Kickstarter, et plus d’informations sur le site officiel : thecatal.net. Que pensez-vous de cette petite tente ? Seriez-vous prêts à rejoindre les 200 contributeurs, qui attendront leur livraison prévue en octobre ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses.