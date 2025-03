Bivoak : Bivan, un véhicule à mi-chemin entre le van aménagé et la mini caravane

J’avoue avoir toujours eu un faible pour les vieux combis Volkswagen. Leur look, leur esprit liberté… Et, quand j’ai découvert le Bivan, une micro-caravane imaginée par la startup française Bivoak, j’ai eu un vrai coup de cœur. Vendu à partir de 33 700 €, ce petit cocon de 5,14 mètres de long mêle design vintage et confort moderne. Si compact que l’on peut le ranger dans un garage, inspiré des vans aménagés, le Bivan veut rassembler le meilleur de la caravane et du van. Et, il y parvient plutôt bien. Je vous embarque immédiatement à sa découverte. Envies de liberté et d’évasion garanties ! Découverte.

Un design inspiré… et bien pensé

Visuellement, difficile de passer à côté. Le Bivan arbore une silhouette capsule, tout en rondeur, avec une peinture bicolore très années 60. L’ouverture arrière en double porte façon combi VW propose une vue dégagée et une belle aération. Une porte arrière en deux parties, hayon relevable et tablette rabattable ajoute une touche pratique pour cuisiner ou poser ses affaires en extérieur. Et, grâce à son châssis abaissé, le Bivan ne dépasse pas 1,90 mètre de hauteur, ce qui permet de le ranger facilement dans un garage.

Un intérieur compact mais complet

À l’intérieur, tout est pensé pour optimiser l’espace sans renoncer au confort. La cuisine embarque un évier, un réchaud deux feux, un réfrigérateur-congélateur de 65 L et même un petit porte-bouteilles intégré. Le coin salon se transforme en lit double, et deux couchages supplémentaires prennent place dans le toit relevable (160 × 190 cm). Le vrai plus ? Une salle de bain en largeur, avec douche (intérieure ou extérieure), toilettes amovibles, et parois relevables pour protéger le mobilier. L’eau chaude est assurée par un chauffe-eau Truma, et l’électricité par batterie, branchement secteur et recharge solaire. Bref, tout y est.

Un esprit van sans les compromis

Le Bivan reprend ce que l’on aime dans les vans aménagés (mobilité, autonomie, design) tout en libérant l’utilisateur de ses contraintes : pas besoin de tout démonter pour bouger la voiture, pas de moteur à entretenir, et surtout, une configuration modulable à souhait. Son poids léger (de 1 000 à 1 150 kg selon les options) permet d’être tracté par de nombreux véhicules. Et, avec son système de transformation du canapé en lit, le passage du jour à la nuit prend quelques secondes.

Quelques limites, mais vite oubliées

Certes, tout n’est pas parfait. Le prix de 33 700 € peut freiner certains budgets. Et, il faudra un véhicule tracteur adapté. Mais, face à une qualité de fabrication soignée, à un design aussi marquant et à une vraie polyvalence d’usage, ces petits bémols paraissent vite secondaires. En plus, la location à la semaine permet de tester l’expérience avant de s’engager. Malin, non ? Alors, vous partez quand avec le Bivoak Bivan ? Avec le Bivan, Bivoak propose une alternative originale, confortable et design pour voyager autrement.

Ce n'est ni un simple van, ni une caravane classique, mais un peu des deux. Parfait pour les escapades nature comme pour les week-ends sur la côte, il séduit autant par son esthétique que par sa fonctionnalité. Et vous, seriez-vous tenté(e) par ce petit cocon mobile à 33 700 € ? Pour en savoir plus ou réserver une location, rendez-vous sur le site officiel de Bivoak !