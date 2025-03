Go-Pod Micro Tourer, une mini caravane à toit relevable, vraiment pas comme les autres

Les vacances d’été approchent et, cette année, l’idée de partir avec une minicaravane vous taraude ? D’accord, mais acheter une caravane, même en version mini, c’est un budget conséquent. Entre le prix d’achat, l’entretien et le stockage, cela peut vite devenir une dépense difficile à amortir si on ne l’utilise que quelques semaines par an. Heureusement, il existe une alternative : la location. C’est exactement ce que proposent certaines agences spécialisées qui permettent aux aventuriers de profiter d’un séjour en toute liberté, sans s’encombrer d’un véhicule coûteux à l’année. Et, parmi les modèles disponibles à la location, j’ai choisi de vous présenter la Go-Pod Micro Tourer. Focus sur cette mini-caravane insolite qui pourrait bien changer vos vacances !

La Go-Pod Micro Tourer : une mini-caravane ingénieuse et confortable

La Go-Pod Micro Tourer est un parfait compromis entre le camping sous tente et le confort d’une caravane traditionnelle. Conçue pour les novices du remorquage, elle bénéficie d’une forme aérodynamique qui réduit la résistance au vent et assure une grande stabilité sur la route. Avec sa coque monobloc en fibre de verre, elle élimine les risques de fuites, un souci fréquent avec les modèles traditionnels, tout en proposant une excellente isolation. Résultat : elle reste fraîche en été et conserve la chaleur en hiver. Malgré son gabarit réduit, la Go-Pod ne lésine pas sur l’essentiel. Son intérieur est pensé pour maximiser l’espace et le confort : une banquette qui se transforme en couchage double, des rangements malins, une kitchenette fonctionnelle et même des options pour booster le confort. Elle est aussi facile à installer qu’à ranger, et peut même tenir dans un garage !

Une mini-caravane pour des vacances en totale liberté

Louer une Go-Pod Micro Tourer, c’est s’offrir la liberté de partir où bon vous semble sans contrainte d’hôtel ou de réservation imposée. Que ce soit pour un road-trip en montagne, un séjour en bord de mer ou une escapade en pleine nature, cette mini-caravane vous suivra partout sans difficulté. Et, contrairement aux caravanes classiques, son poids réduit permet de la tracter avec une simple voiture citadine, sans besoin d’un véhicule puissant.

Et si vous la louiez pour vos prochaines vacances ?

Plutôt que d’investir plusieurs milliers d’euros dans l’achat d’une caravane, pourquoi ne pas la louer le temps d’une escapade ? All-In-Van-Evasion propose justement la Go-Pod Micro Tourer à la location avec un forfait tout compris incluant l’assurance, le matériel de camping et l’équipement nécessaire pour un séjour confortable. Et pour un voyage encore plus agréable, plusieurs options sont disponibles :

Le pack confort (draps et linge de toilette) : 25 €

Le chauffage additionnel 220 V : 15 €

Une cafetière expresso Senseo 12 V : 15 €

Un porte-vélos sur attelage (de 2 à 4 vélos) : 59 €

Le pack 100 % autonomie (station électrique 600W, panneau solaire, chauffe-eau portable et cabine de douche) : 89 €

Avec ces options, il est possible d’adapter son voyage en fonction de ses envies : plutôt minimaliste avec le strict nécessaire, ou tout confort avec chauffage et café chaud au réveil !

Il ne reste plus qu’à s’arrêter dans un bel endroit, ouvrir la table extérieure et profiter d’un repas sous les étoiles. Plus d’informations sur le site All-in-van-évasion. Alors, que diriez-vous de tenter l’expérience et de partir sur les routes avec une Go-Pod ou avec un autre modèle d’ailleurs, pour vos prochaines vacances ? Parlons vanlife ensemble ! Une question, une idée, une remarque ? Partagez votre avis en commentaire et aidez-nous à enrichir cet article, cliquez ici pour publier un commentaire .