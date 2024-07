Sams Teardrop, un constructeur de mini caravanes Teardrops à partir de 6 490 €

Vous aimez le camping et plus particulièrement les petites caravanes en forme de larmes baptisées Teardrops ? Légères et faciles à tracter, elles sont le symbole d’une certaine liberté : celle d’aller où l’on veut, quand on veut, sans s’encombrer de choses superficielles. Je vous propose de découvrir les deux modèles proposés par Sams Teardrop, une entreprise française, basée dans les Hauts-de-France. Leurs noms ? Échappée et Évasion, qui résonnent comme une invitation au voyage, et à la découverte de spots sympathiques. Pour cet été, cela risque d’être un peu juste. Cependant, si vous envisagez une teardrop pour l’été 2025, c’est maintenant qu’il faut vous décider. Découverte.

Conformes aux normes européennes

Je reviendrai ensuite sur les caractéristiques propres à chaque modèle, mais commençons par leurs points communs. L’Échappée et l’Évasion, sont toutes deux construites sur un châssis renforcé, homologué avec certificat de conformité à l’appui. Bien entendu, elles sont conformes aux normes européennes vous garantissant fiabilité et sécurité. Les caisses sont fabriquées en contreplaqué extérieur okoumé : un matériau réputé pour sa solidité et sa résistance aux intempéries. Du côté des pneus et des jantes, elles s’équipent de jantes en tôle 13 pouces et de pneus de 155/70 R13. Le revêtement extérieur est conçu en tôle d’aluminium anodisée qui procure une protection supplémentaire contre la rouille et les dommages extérieurs. Grâce à l’isolation en laine de roche de 45 mm, assurant une bonne protection thermique, vous serez protégés du froid comme de la chaleur.

Vintage et minimaliste

Toutes les teardrops Sams Teardrop sont équipées d’une porte avec serrure à clé de 65×88 cm, une assurance de pouvoir quitter votre habitation temporaire sans inquiétude. Elles sont aussi équipées d’un lanterneau en aluminium (22×17 cm) qui permet l’aération et l’éclairage naturel à l’intérieur de la remorque. Pour la ventilation, elle est renforcée par la présence d’une fenêtre coulissante (40×40 cm). Et, moi, j’adore le petit hublot rond de 28 cm, qui ajoute une touche vintage et un puits de lumière supplémentaire. Pour accéder au coin cuisine, l’arrière s’ouvre grâce à des vérins à gaz, mais il peut être cadenassé pour plus de sécurité. Enfin, elles s’équipent aussi de feux à LED et feux de gabarit LED et d’une prise 7 broches pour une connexion électrique standardisée avec le véhicule tracteur. Les remorques sont vendues « nues » sans équipements et sans matelas, et doivent être personnalisées par l’utilisateur.

Un prix de départ de seulement 6 490 €

Le modèle Échappée est le best-seller de la gamme, elle garantit des aventures mémorables. Avec un prix de départ de 6 490 €, ce classique offre une multitude d’atouts pour vous accompagner dans toutes vos escapades. Les dimensions de la cellule d’Échappée sont parfaitement conçues pour optimiser l’espace et le confort. Avec une hauteur de 107 cm, une largeur de 140 cm et une longueur de 190 cm, elle propose un espace intérieur suffisant pour un séjour agréable. Un petit placard à l’avant, équipé d’une tablette, permet de ranger vos effets personnels de manière organisée. Malgré ses dimensions généreuses, elle reste légère avec un poids à vide de 300 kg et un poids total autorisé en charge (PTAC) de 499 kg, ce qui facilite son tractage et sa maniabilité.

Évasion : l’aventure grand format

Le modèle « Évasion » de Sams Teardrops est conçu pour une expérience d’aventure exceptionnelle avec un grand format qui répond à tous vos besoins de confort et de praticité. Proposé à partir de 6 490 €, ce classique se distingue par ses dimensions généreuses et son design optimisé. La cellule de l’Évasion présente une hauteur de 107 cm, une largeur de 140 cm et une longueur de 240 cm, soit 50 cm de plus que sa petite sœur l’Échappée. Avec elle, c’est au bout du monde que vous pourrez partir, mais en conservant un certain confort fortement appréciable. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site officiel : samsteardrop.fr. Que pensez-vous de ces deux teardrops ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

