L’entreprise FLV Van aménage votre voiture/utilitaire en mini camping-car fonctionnel et confortable

Qui n’a jamais rêvé d’un petit weekend improvisé où l’on déciderait à l’instant T de sauter dans un camping-car pour se détendre et oublier le stress d’une semaine. Parfois, il n’est pas nécessaire de partir loin pour se ressourcer. Pourtant, il est parfois plus compliqué de dégotter un hôtel ou un Airbnb à la dernière minute. Le camping-car s’avère donc idéal, mais encore faut-il posséder le budget approprié. Certains camping-cars coûtent plus cher qu’une immense villa, et ce n’est évidemment pas à la portée de toutes les bourses. Plus de 7 500 campings en France pour accueillir un camping-car selon la FFCC, cela vous laisse le choix. Mais, au lieu d’acheter un couteux camping-car, pourquoi ne pas aménager votre propre véhicule ? Et, si vous faisiez confiance à FLV Van, l’un des spécialistes français de l’aménagement de véhicules particuliers ? Je vous invite à découvrir leur métier, qui se résume à vous rendre heureux et libres !

La petite entreprise ne connait pas la crise

L’entreprise est basée dans les Bouches-du-Rhône, à Martigues et propose des solutions innovantes et pratiques pour l’aménagement de véhicules. Que vous soyez propriétaires d’un van, d’un camion, d’un fourgon, ou d’autres véhicules, FLV Van vous trouvera une solution adaptée à vos besoins. Le concept étant de proposer des kits complets, qui s’installent et se désinstallent en quelques minutes. FLV Van propose également des aménagements fixes pour transformer votre véhicule en camping-car utilisable toute l’année.

Le concept des kits Hive Box

Si vous recherchez des solutions d’aménagement simples et légères pour votre van ou fourgon, les kits d’aménagement amovibles seront parfaits pour vous ! Similaires aux camping boxes, la gamme Hive Box vous permet de créer un coin cuisine et un coin couchage sur mesure, adaptés à vos loisirs et à vos envies, grâce à des modules amovibles. Chaque kit d’aménagement de van comprend tout le nécessaire pour une autonomie totale : modules de cuisine et de literie pour une ou deux personnes, compartiments de rangement, réserve d’eau, douchette, évier ou bac pour laver la vaisselle ou les affaires, et bien plus encore. De plus, si vous possédez déjà un fourgon aménagé, vous pouvez ajouter du confort ou de la praticité en choisissant la box adaptée à vos nouveaux besoins (cuisine, hygiène, etc.).

Quels sont les véhicules aménageables par FLV Van ?

La liste est longue et non exhaustive, car de nombreux véhicules peuvent bénéficier de l’ingéniosité des aménagements de l’entreprise. Voici une liste par marque, qui vous indiquera directement si votre véhicule est concerné :

Peugeot : Traveller, Partner, Expert, Boxer, 3008, 5008, Bipper.

Renault : Trafic, Master, Kangoo, Espace, Passenger, Koleos.

Volkswagen : Caddy, Transporter, Crafter.

Mercedes : Citan, Viano, Sprinter, GLC.

Nissan : Nv 400, Nv 300, Nv 250, Nv 200, Interstar, Primastar, Townstar.

Ford : Transit Custom, Transit, Transit Connect, Explorer.

Fiat : Ducato, Scudo, Tipo, Talento, Doblo, Fiorino.

Citroën : Jumper, SpaceTourer, Berlingo, C5, Jumpy.

Toyota : Proace, Proace City, Rav 4.

Opel : Combo, Vivaro, Movano, Grandland.

Dacia : Duster, Lodgy.

Jeep : Wrangler, Renegade.

Land Rover : Defender, Discovery.

BMW : X5, X6, X7.

DS : DS 7.

Volvo : XC60, XC70, XC90

Et, si votre véhicule est absent de cette liste, nous vous conseillons de contacter l’entreprise qui étudiera vos besoins et ses capacités à les satisfaire. Pour en savoir plus sur le concept, rendez-vous sur le site officiel : flv-van.com. Que pensez-vous de ce concept d’aménagement de véhicules ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .