Cette incroyable maison Earthship (disponible sur Airbnb) est une véritable oasis écologique

Inventées par Michael Reynolds dans les années 1970, les maisons Earthships connaissent un nouvel engouement. En période de réchauffement climatique, ces maisons autosuffisantes en électricité, chauffage et eau, sont évidemment une excellente perspective. De plus, elles contribuent à la réduction des gaz à effets de serre, même si, en France, nous sommes plutôt « bons élèves » avec une réduction de 23 % de 1990 à 2021 selon le site notreenvironnement.gouv. Au Colorado, la maison Earthship de l’artiste Arianna Danielson fait fureur depuis que cette dernière l’a publiée sur TikTok. Il existe actuellement aux États-Unis plus de 3 000 maisons écologiques de ce type. La différence ? Celle qui est nichée dans les collines de la Forêt-Noire de Colorado Springs est disponible à la location sur Airbnb. Découverte.

Petit tour de la propriété d’Arianna Danielson

Arianna Danielson est blogueuse, designer et propriétaire de cette maison Earthship qui ressemble à un vaisseau enterré. Spécialisée dans la décoration d’intérieur, l’artiste y mélange les couleurs, les formes et les textures. Le résultat est très coloré, mais cette maison est agencée avec goût et dispose de tout le confort nécessaire. Il faut juste savoir « utiliser » cette maison puisqu’elle est autonome en électricité et en eau.

Construite dans la berme de terre, elle utilise des matériaux recyclés tels que des pneus, des bouteilles en verre et de la paille pour assurer une isolation thermique efficace. Les grandes fenêtres en façade inondent l’intérieur de lumière naturelle, créant un espace unique. Rappelons que les Earthship sont des habitations écologiques conçues pour minimiser leur impact sur l’environnement grâce à des matériaux recyclés et des méthodes de construction durables.

Comment fonctionne cette maison Earthship ?

Dans la description que la propriétaire en fait, on apprend que cette maison est autosuffisante sur le plan énergétique. En effet, elle s’équipe de panneaux solaires, d’un générateur de secours, d’un puits d’eau et d’un système de fosse septique. Elle a été modernisée avec des technologies intelligentes, procurant un confort contemporain. Les intérieurs présentent des formes organiques douces, une abondance de verdure avec des plantes suspendues et un parfum terreux. Toujours dans cette description, Arianna Danielson, prévient que l’utilisation des appareils électriques (lave-vaisselle, lave-linge) doit, par exemple, se faire en journée, lorsque le soleil brille le plus. L’Earthship Atrium, comme elle est appelée, promet aux visiteurs de vivre une expérience unique, se connectant à la nature tout en minimisant leur impact sur l’environnement.

Quel prix pour profiter de cette superbe maison ?

Au vu de l’immensité de cette maison, et de sa conception si particulière, nous nous attendions à des prix élevés. Or, si l’on en croit les tarifs annoncés, elle est disponible au prix de 250 € la nuit pour six personnes. La réservation est possible pour deux nuits au minimum, mais ce n’est même pas le prix d’une chambre d’hôtel par personne. De plus, les animaux de compagnie sont les bienvenus (avec frais supplémentaire), permettant aux visiteurs de profiter des promenades dans la Forêt-Noire environnante.

Et, ce sont encore des points de marqués, car les animaux sont, le plus souvent, refusés. Si vous partez dans le Colorado, vous pouvez retrouver et louer cette maison sur Airbnb. Connaissiez-vous le concept des maisons Earthship ? Et, que pensez-vous de celle-ci ?