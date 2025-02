Mesocore dévoile l’Advanced Dwelling Unit, une maison 100 % autonome en électricité

Les maisons préfabriquées se présentent comme d’excellentes alternatives aux logements traditionnels. Moins coûteuses et faciles à construire, elles suscitent actuellement l’intérêt d’un nombre grandissant de ménages. Selon un rapport de Mordor Intelligence, la taille de leur marché devrait passer d’environ 31,31 milliards d’euros à plus de 43 milliards d’euros, de 2024 à 2029. Parmi les nombreux constructeurs de maisons préfabriquées, on peut citer Mesocore. Cette entreprise basée dans l’État de Floride met à la disposition de ses clients divers modèles de logements, dont l’Advanced Dwelling Unit (ADU). Cette maison est livrée avec des panneaux photovoltaïques et les travaux nécessaires à sa construction peuvent être réalisés en quelques semaines.

Une maison autonome en électricité

L’Advanced Dwelling Unit est équipé de 14 panneaux photovoltaïques de 410 W conçus par Panasonic et installés au niveau de son toit, d’un onduleur solaire MPP Solar, ainsi que de deux batteries lithium-ion de 10 kW. Par ailleurs, pour garantir un confort thermique optimal, ses fenêtres sont isolées et il met à la disposition de ses occupants une pompe à chaleur faisant office de système de chauffage et de climatisation. Selon Mesocore, ces différents dispositifs, notamment les panneaux solaires et les batteries résidentielles, permettent de répondre à l’ensemble des besoins énergétiques d’un ménage. En d’autres termes, il n’est pas nécessaire, dans certains cas, de raccorder l’ADU au réseau de distribution d’électricité.

Des travaux de construction de quelques semaines

La construction de l’Advanced Dwelling Unit se déroule en quelques étapes relativement simples. Dans un premier temps, il faut préparer le terrain et mettre en place 8 piliers ou une dalle en béton. Ensuite, la maison préfabriquée est livrée sur le chantier sous la forme d’un conteneur et il suffit d’assembler ses différents composants. D’après des estimations de Mesocore, les travaux de construction peuvent être effectués en seulement trois semaines.

Pour information, l’ADU a une longueur de plus de 7 m, une largeur d’environ 5,5 m et comprend une chambre, une salle de séjour, une petite cuisine ouverte sur une salle à manger et une salle de bains. Il convient parfaitement à un couple et respecte les réglementations liées à la construction dans l’État de Floride, le titre 24 du California Code of Regulations, ainsi que les règles internationales en matière de commerce. Il a été testé par Intertek, un organisme de contrôle de qualité.

Un autre modèle de maison plus spacieuse

Hormis l’ADU, Mesocore propose un autre modèle de logement préfabriqué plus spacieux. Ce dernier a une superficie d’environ 105 m² et comprend deux ou trois chambres, deux salles de bains, une buanderie et une cuisine ouverte sur une salle à manger. Sa construction doit être effectuée sur une dalle en béton et il est alimenté par des dispositifs photovoltaïques de 2 kW. Pour l’acquisition de cette maison préfabriquée, il faut prévoir à peu près 249 000 €. Le prix de l’Advanced Dwelling Unit, quant à lui, commence à partir de 115 000 €.

Ce tarif n'inclut pas le coût de la préparation du terrain et de la main d'œuvre, mais aussi les dépenses relatives aux démarches administratives, aux matériels, aux travaux de raccordement, à la livraison et aux finitions extérieures. Plus d'informations : mesocore.com.

NDLR : le modèle que vous voyez dans la vidéo n’est pas l’ADU, mais un autre modèle de construction de Mesocore