L’invention d’une technique de construction utilisant des modules préfabriqués qui s’emboitent comme des LEGO

La construction est l’une des activités les plus polluantes. Les matériaux utilisés et les bruits entrainés par les travaux, pour ne citer que ça, sont autant de sources de pollutions qui menacent non seulement la planète, mais également les êtres vivants. Réduire l’impact environnemental de cette activité devient alors une nécessité, d’autant plus que le monde se dirige vers une importante transition énergétique pour faire face au changement climatique. Dans les quatre coins du monde, des recherches sont en cours dans l’espoir de changer la donne. À ce propos, l’Institut coréen de génie civil et de technologie du bâtiment vient de rapporter une avancée pour le moins prometteuse.

Des blocs à assembler comme des Legos

En effet, des chercheurs de cet institut asiatique sont parvenus à développer une solution qui pourrait rendre les travaux de construction plus rapides tout en réduisant la quantité de ressources nécessaires. Concrètement, il s’agit d’un système modulaire constitué de blocs en forme de conteneur d’expédition. Chacun de ces blocs forme une pièce individuelle à assembler pour ériger un bâtiment plus grand. La méthode mise au point par le Dr Seok-Ho Lim et le Dr Joon-Soo Chung permet d’empiler facilement les modules. Chaque bloc se compose ainsi de deux parties. Le module de remplissage comprend les murs intérieurs, le plancher intérieur et le plafond. Il y a aussi un module dit « PC » en forme de U qui se compose de deux parois latérales extérieures porteuses et d’un plancher extérieur porteur.

Un concept révolutionnaire

Comme vous l’aurez compris, cette nouvelle approche permet non seulement de réduire les délais de construction, mais également de faciliter l’installation et le démontage. À cela s’ajoute le fait qu’elle contribue à la réduction des déchets. Certes, certaines entreprises ont déjà recours à des structures préfabriquées en usine, mais la méthode développée par les chercheurs de l’Institut coréen susmentionné pousse le concept encore plus loin. La procédure d’assemblage a été simplifiée dans la mesure du possible. Tout d’abord, les blocs sont déposés sur le chantier. À l’aide d’une grue, les modules de remplissage sont placés dans leurs modules PC correspondants pour former des blocs autonomes.

Une solution pour résoudre la pénurie de logements

Une fois l'assemblage terminé, il ne reste plus qu'à poser les blocs autonomes sur la dalle en béton où le bâtiment est censé être construit. Les modules peuvent ensuite être empilés les uns sur les autres conformément au plan de construction. La pose des pièces indépendantes comme le toit et les escaliers constitue la dernière étape des travaux. D'après les inventeurs de cette méthode, les blocs représentent environ trois quarts des composants du bâtiment. « La méthode de construction modulaire développée offrira des solutions efficaces pour résoudre les problèmes environnementaux dans l'industrie de la construction et les pénuries de logements », a déclaré le Dr Seok-Ho Lim. Plus d'infos : kict.re.kr.