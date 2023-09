Dès l’Antiquité, des bâtisseurs utilisaient déjà des matériaux de construction performants. Les premières briques en terre cuite remontent notamment à 3 000 ans avant notre ère. Au XIXᵉ siècle, l’invention de liants artificiels, dont le ciment, a révolutionné le secteur du bâtiment. À cette époque, des entreprises de la filière minérale ont commencé à produire des blocs en béton. Le béton de ciment a eu un succès énorme au fil du temps. En effet, deux tiers des constructions dans le monde sont en béton armé au XXIᵉ. Cependant, ce matériau minéral constitue une importante source d’émissions de carbone (285 à 400 kg de CO2e par mètre cube). Diverses alternatives plus écologiques sont apparues en privilégiant l’utilisation des matières naturelles et/ou des composants recyclés. Le système à emboîtement en MCFR (mineral composite, fiber-reinforced) de l’entreprise Renco en fait partie. À travers cet article, apprenez-en plus sur ce matériau innovant.

La production de ce système de construction breveté

Basée en Floride, la société Renco a mis au point ce système breveté de matériau en composite minéral renforcé par des fibres. En effet, les matériaux en MCFR ont la particularité de s’emboîter les uns dans les autres, à l’instar des jouets Lego à construire. Ils peuvent être utilisés pour l’élévation de murs structurels ou encore l’aménagement de poutres de toits, de planchers ou de solives. Ils sont composés de fibres de verre recyclées, de composés de calcium d’origine naturelle et de résine. Ces matériaux sont fabriqués dans une usine de Renco, située à Jupiter, via des procédés exclusifs de moulage en vrac et de pultrusion, développés par l’entreprise elle-même. Grâce à ces procédés, il est possible d’obtenir des pièces de différentes formes (blocs pour les murs, solives, poutres, planchers…).

La pose de ces matériaux innovants en composite minéral

Selon cette entreprise, une équipe d’environ onze ouvriers suffit pour construire des bâtiments de trois étages en utilisant les nouveaux matériaux en MCFR. Le montage des pièces emboîtables s’effectue en quelques étapes. En effet, les artisans se chargent seulement de les assembler. Ils doivent y appliquer de l’adhésif spécifique breveté à l’aide des pistolets à colle. Ils se servent de maillets en caoutchouc pour pousser les blocs.

Ainsi, l’usage de ce nouveau système devrait réduire le délai et le coût de construction d’un bâtiment. C’est une solution pratique pour éviter certains problèmes dans le secteur de la construction, dont le manque de main-d’œuvre et la volatilité des prix du béton et de l’acier. Sur les chantiers, il n’est pas nécessaire de recourir à des équipements lourds tels que des ascenseurs et des grues. Il est à noter que cet adhésif à base de méthacrylate de méthyle est similaire à celui utilisé dans la marine, l’aérospatiale et le transport par camion.

Des recherches et des tests rigoureux depuis plus de dix ans

Selon Tom Murphy, cofondateur de Renco, cette entreprise a travaillé plus de dix ans sur ce système de construction MCFR. Une série d’améliorations a été effectuée pour aboutir à des matériaux plus légers, plus solides et plus faciles à utiliser. Ce nouveau système présente une résistance aux vents jusqu’à environ 275 mph. Grâce à ses composants recyclés, il permet à des bâtiments d’obtenir des points LEED.

En plus, il aurait subi des tests dans des laboratoires certifiés pour sa résistance au feu, sa durabilité et ses propriétés mécaniques. Outre cela, il serait maintenu intact lors d’un test d’infestation d’insectes. D’après l’entreprise, dans le cadre d’essais des blocs et d’autres produits MCFR, plusieurs différentes structures prototypes ont été réalisées en Turquie. Et actuellement, quatre bâtiments à usage d’habitation sont construits à Palm Springs, en Floride. Plus d’informations : renco-usa.com

