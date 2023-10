CLIMAmur, une brique à isolation intégrée inventée par Wienerberger

Avec le contexte environnemental actuel, la demande en matériaux de construction durables et économes en énergie ne cesse de croître. Pour satisfaire les besoins des clients, Wienerberger a développé une brique en terre cuite de haute qualité qui possède un pouvoir isolant particulièrement élevé. Conçue au départ pour s’adresser aux professionnels de la construction, la CLIMAmur ajoute désormais les maisons individuelles haut de gamme et les bâtiments collectifs ou tertiaires à la liste de ses cibles.

Une brique durable

Pour mieux répondre aux besoins du marché français, l’entreprise a inauguré une nouvelle ligne de production dédiée à la gamme CLIMAmur en 2018. Celle-ci se trouve sur son site de Betschdor, en Alsace et est chargée d’assurer la totalité des opérations de fabrication de la brique. Le produit consiste plus précisément en une brique Monomur constituée de matériaux d’origine naturelle et minérale. Rien n’a été laissé au hasard pour que les clients puissent construire des structures architecturales alliant confort et économie d’énergie. Wienerberger affirme également avoir mis l’accent sur la durabilité. De plus, il n’y a aucun risque de formation de moisissure ni d’émission de polluant.

Une efficacité thermique élevée

Actuellement, la brique CLIMAmur se décline en trois modèles avec respectivement 30 cm, 36 cm et 40 cm d’épaisseur. Au-delà de ses performances structurelles, la solution a une capacité d’isolation impressionnante. Cela est, en grande partie, rendu possible par sa couche isolante constituée de laine de roche emprisonnée dans des alvéoles. Résultat, la brique au design innovant offre un confort thermique inégalé, été comme hiver. De plus, selon l’entreprise, son efficacité thermique est si élevée qu’aucun revêtement isolant supplémentaire n’est nécessaire.

Idéale pour construire des bâtiments économes en énergie

La gamme CLIMAmur s’adresse ainsi à ceux qui désirent construire un bâtiment commercial ou une maison économe en énergie. Grâce à son design défini avec soin, la brique est capable de réguler automatiquement la température, que ce soit pour chauffer ou climatiser. Ce qui est également intéressant, c’est qu’elle ne nécessite aucune source d’énergie externe. Selon les données techniques mises en ligne par Wienerberger, le produit a une résistance à l’écrasement jusqu’à 20 t par mètre linéaire. Quant à sa résistance thermique, R, elle atteint jusqu’à 5,41 m².K/W. L’entreprise annonce également un coefficient de transmission Up = 0,18 W/(m².K). Par ailleurs, la CLIMAmur est conforme à la norme Eurocode 8. Ce qui en fait un matériau de construction adapté aux zones sismiques. Enfin, sachez que la brique est étanche à l’air. Que pensez-vous de ces briques isolantes ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .