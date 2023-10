Monomur, la brique en terre cuite isolante à très haute performance thermique de Wienerberger

Selon l’Ademe, l’isolation des murs, des planchers et des fenêtres aide à réduire les déperditions thermiques dans un bâtiment. Ce type de travaux permet d’économiser 10 à 20 % d’énergie sur le chauffage. D’ailleurs, les murs mal isolés entraînent 20 à 25 % de pertes de chaleur. L’idéal est d’utiliser des matériaux répondant aux normes en vigueur dès la construction d’un bâtiment. Il convient aussi de vérifier leurs qualités techniques, surtout leur résistance thermique. Cela permet de profiter d’un confort optimal en toutes saisons, sans trop recourir au chauffage ni à la climatisation. Dans cette rubrique, nous vous convions à découvrir des briques « Monomur » adaptées à des projets de construction de murs porteurs auto-isolants. Baptisés Porotherm, ces matériaux performants sont produits depuis 1976 par l’entreprise Wienerberger, basée à Vienne, en Autriche. Décryptage.

Les deux types de brique Porotherm

Ces blocs en terre cuite se déclinent en deux variantes pour répondre aux exigences des utilisateurs. La première est la plus classique. Elle est principalement conçue pour la construction d’un bâtiment standard. Selon son fabricant sur son site web, cette brique d’une épaisseur de 30 m présente des qualités isolantes modérées (2,60 m².K/W), mais qui sont néanmoins plus élevées que celles d’un parpaing traditionnel à perforations verticales. Il est possible de l’isoler par l’intérieur et par l’extérieur avec de la laine de roche afin d’augmenter sa performance thermique.

La seconde variante de brique « Monomur » d’une épaisseur de 37 m est plus technique et plus isolante. Elle intègre une solution d’isolation thermique. En effet, sa structure alvéolaire est remplie de laine de roche. De plus, elle affiche une bonne résistance thermique (3,25 m².K/w). Son prix est plus élevé que l’autre, mais l’écart peut être compensé par les économies réalisées sur le coût d’isolation d’un bâtiment. Ces deux solutions Porotherm seraient capables de supporter une charge équivalente à un bâtiment de cinq étages. Elles sont adaptées à la construction de maisons bioclimatiques, d’immeubles collectifs ou de bâtiments tertiaires.

Les avantages et les limites de ces blocs de construction

Les briques « Monomur » seraient faciles à poser, grâce à leur structure et à leur design. Leur montage à joints minces permet un gain de temps d’environ 30 % par rapport à la création d’un mur en parpaings classiques. D’ailleurs, il ne nécessite pas de mortier de scellement traditionnel à base de ciment. À l’aide d’un rouleau distributeur, les artisans doivent tout simplement appliquer une fine couche de mortier entre les briques rectifiées (limées et contrôlées avant la sortie d’usine). En plus de leur performance thermique élevée, ces blocs « Monomur » jouissent d’une excellente inertie thermique. Ils seraient en mesure de limiter les variations de températures à l’intérieur d’un bâtiment le jour et la nuit, en hiver et en été. Par ailleurs, les accessoires associés tels que les linteaux, les coffres, les planelles et les briques à bancher permettraient de corriger les ponts thermiques de façon optimale.

Outre cela, ces briques écologiques constituent un matériau de construction respirant. Elles peuvent réguler l’humidité, évitant ainsi la formation de la condensation dans les murs. Selon leur concepteur, ces matériaux ne produisent ni de toxiques ni de particules polluantes. Concernant les prix de ces briques Porotherm, ils sont plus élevés que celui d’une brique traditionnelle. Pour la construction d’une maison individuelle, il faut dépenser environ 2 000 à 3 000 € supplémentaires. En outre, le montage de ces blocs exige une compétence spécifique afin de garantir l’étanchéité thermique des murs. Plus d’informations : Wienerberger.fr. Que pensez-vous de ces briques de construction ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .